Ρούπερτ Μέρντοχ γάμοι: Γαμπρός στα 92 ο δισεκατομμυριούχος

O δισεκατομμυριούχος μεγιστάνας των ΜΜΕ Ρούπερτ Μέρντοχ αποκάλυψε ότι αρραβωνιάστηκε ξανά, μόλις 6 μήνες μετά τη γνωριμία του με την Αν Λέσλι Σμιθ και λιγότερο από έναν χρόνο από την οριστικοποίηση του διαζυγίου του από την Τζέρι Χολ. Ο 92χρονος επιχειρηματίας μοιράστηκε τα νέα σε συνέντευξή του σε ένα από τα δικά του έντυπα -τη New York Post- σήμερα το πρωί, αποκαλύπτοντας πως έκανε την πρόταση γάμου στην 66χρονη Σμιθ με ένα μονόπετρο δαχτυλίδι, το οποίο επέλεξε «προσωπικά, ο ίδιος».

Rupert is getting hitched again https://t.co/RCvzetc0kE

— Matthew Garrahan (@MattGarrahan) March 20, 2023