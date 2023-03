Έφηβες συνελήφθησαν στο Ιράν γιατί χόρεψαν δημόσια χωρίς το χιτζάμπ

Στη σύλληψη πέντε έφηβων κοριτσιών φέρεται πως προχώρησαν οι Ιρανικές Αρχές μετά από δημοσίευση ενός βίντεο στο Tik Tok που τις δείχνει να χορεύουν σε δημόσιο χώρο χωρίς τα χιτζάμπ τους, στις 8 Μαρτίου, την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας. Σύμφωνα με το Iran International τα πέντε κορίτσια έμειναν υπό κράτηση για 48 ώρες ενώ υποχρεώθηκαν να ζητήσουν δημόσια συγγνώμη. Σημειώνεται ότι το Ιράν απαγορεύει το χορό και το τραγούδι από τις γυναίκες δημόσια, ειδικά χωρίς χιτζάμπ. Στο βίντεο τα κορίτσια χόρεψαν με το τραγούδι «Calm Down» της Selena Gomez και του Rema. Η Gomez και ο Rema εξέφρασαν την υποστήριξή τους στα κορίτσια στα social media.

Το κλιπ γυρίστηκε στην πόλη Ekbatan στη δυτική Τεχεράνη και χαρακτηρίστηκε ως «πράξη περιφρόνησης του ιρανικού καθεστώτος». Σύμφωνα με το Iran International στη συνέχεια, τα κορίτσια αναγκάστηκαν να κάνουν ένα άλλο βίντεο μετανοώντας για τις πράξεις τους, ενώ τα κεφάλια τους ήταν καλυμμένα με μαντίλες. Μετά τις συλλήψεις των κοριτσιών, δημοσιεύτηκαν και άλλα αντίστοιχα βίντεο με κορίτσια να χορεύουν στο ίδιο τραγούδι χωρίς χιτζάμπ για να εκφράσουν τη στήριξή τους.

This video of Iranian girls in Tehran’s Ekbatan neighborhood dancing unveiled to the song Calm Down by Rema and Selena Gomez has gone viral.

Women are banned from dancing in public in Iran. pic.twitter.com/2hSsY4KFEg

— Iran International English (@IranIntl_En) March 9, 2023