Πτώχευση τραπεζών – Αμερική: «Η Ελλάδα θα αντέξει τυχόν διεθνείς αναταράξεις» λέει ο Χρήστος Σταϊκούρας

Τη διαβεβαίωση ότι το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι σήμερα σε καλύτερη θέση από ότι πριν από τέσσερα χρόνια, παρείχε στη Βουλή ο Χρήστος Σταϊκούρας με αφορμή τις αναταραχές στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά την κατάρρευση της Silicon Valley Bank και την πτώση της τιμής της μετοχής της Credit Swiss. Συγκεκριμένα, ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε: «Παρόλα αυτά δεν χωράει εφησυχασμός. Οι αβεβαιότητες παγκοσμίως είναι πολλές και οι προπονήσεις νέες και μεγάλες. Η κυβέρνηση σε συνεργασία με τις αρμόδιες εποπτικές αρχές παρακολουθεί τις εξελίξεις και θα συνεχίσει να μεριμνά για την διασφάλιση της αναγκαίας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας», είπε ο υπουργός οικονομικών σε παρέμβαση του.

Αναφερόμενος στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα είπε πως «είναι σε καλύτερη θέση από ότι ήταν πριν από τέσσερα χρόνια, ώστε να απορροφήσει τυχόν κλυδωνισμούς από τις διεθνείς αγορές». Σύμφωνα με τον κ. Σταϊκούρα οι τράπεζες έχουν εξυγιάνει τους ισολογισμούς τους με τη χρήση του προγράμματος Ηρακλής, των οποίων οι εγγυήσεις δεν μπαίνουν στο δημόσιο χρέος και διαθέτουν μονοψήφιους δείκτες μη εξυπηρετούμενων δανείων. Σημείωσε: «Τον Ιούλιο του 2019 τα κόκκινα δάνεια στο χαρτοφυλάκιο των τραπεζών ήταν περίπου στο 44%, τα παραλάβαμε το 44%, όσο τα παραδώσαμε τον Ιανουάριο του 2015′, ανέφερε και συμπλήρωσε ότι τον Δεκέμβριο του 2022 ανέρχονταν σε ποσοστό 8,7%».

Shares in European banks slumped as speculation about the health of Credit Suisse reignited the market turmoil sparked by the collapse of Silicon Valley Bank. https://t.co/UNQsRlVnlO

— CNN International (@cnni) March 15, 2023