Προέλευση κορονοϊού – ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων πέρασε νόμο που θα ρίξει «φως» στην πηγή του Covid

Στις ΗΠΑ εντείνονται οι φωνές που θέλουν τη διεξαγωγή εμπεριστατωμένων μελετών και κατ ‘επέκταση την απόδοση ευθυνών για την προέλευση του κορονοϊού. Η Βουλή των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ ψήφισε ομόφωνα το νομοσχέδιο με το οποίο απαιτεί από τη Διευθύντρια της υπηρεσίας Εθνικών Πληροφοριών (DNI) Αβρίλ Χέινς να αποχαρακτηρίσει πληροφορίες για την προέλευση του κορωνοϊού. Το νομοσχέδιο πέρασε με 419 ψήφους υπέρ έναντι καμίας κατά

Η Γερουσία το είχε εγκρίνει, επίσης ομόφωνα, την 1η Μαρτίου, κάτι που σημαίνει ότι τώρα επαφίεται στον Μπάιντεν να το επικυρώσει ή να ασκήσει βέτο. Δημοκρατικοί και Ρεπουμπλικάνοι ζητούν, πάντως, επίμονα να τηρηθεί πιο σκληρή στάση απέναντι στην Κίνα. Η συζήτηση αυτή αναθερμάνθηκε τον περασμένο μήνα, όταν η εφημερίδα Wall Street Journal έγραψε ότι το υπουργείο Ενέργειας κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πανδημία πιθανότατα ξεκίνησε λόγω διαρροής του ιού από κάποιο εργαστήριο, κάτι που το Πεκίνο διαψεύδει κατηγορηματικά.

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ) Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους δήλωσε στο Twitter με αφορμή τη συμπλήρωση τριών ετών από την ημέρα που ο ΠΟΥ χρησιμοποίησε τον όρο «πανδημία»: «Η κατανόηση της προέλευσης της #COVID19 και η διερεύνηση όλων των υποθέσεων παραμένει μια επιστημονική επιταγή, για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που πέθαναν και αυτών που ζουν με #LongCOVID (μακρά COVID)».

Understanding #COVID19’s origins and exploring all hypotheses remains:

-a scientific imperative, to help us prevent future outbreaks

-a moral imperative, for the sake of the millions of people who died and those who live with #LongCOVID

— Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 11, 2023