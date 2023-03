Κέιτ Μίντλετον μαντήλα: Γιατί έγινε viral η εμφάνισή της

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον επισκέφθηκαν πρόσφατα το μουσουλμανικό κέντρο στο Λονδίνο για να συναντηθούν με εκπροσώπους του και να δείξουν τη στήριξή τους στις προσπάθειες της τοπικής κοινότητας Hayes, να συγκεντρώσει χρήματα για τις οικογένειες που επλήγησαν από τους σεισμούς στην Τουρκία και τη Συρία. Κατά τη διάρκεια της παρουσίας τους εκεί, ο πρίγκιπας και η πριγκίπισσα της Ουαλίας έμαθαν για τις επιτυχημένες προσπάθειες του κέντρου να συγκεντρώσει πάνω από 25.000 λίρες σε έκκληση για τις πληγείσες χώρες. Την προσοχή των ξένων ΜΜΕ «μαγνήτισε» η ενδυμασία του ζευγαριού. Σύμφωνα με τη Daily Mail, ως ένδειξη σεβασμού, έβγαλαν τα παπούτσια τους πριν εισέλθουν στο μουσουλμανικό κέντρο, ενώ η Κέιτ Μίντλετον κάλυψε το κεφάλι της με ένα ασπρόμαυρο πέπλο – μαντήλα.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, το ζευγάρι συνάντησε επίσης δύο μαθητές από το σχολείο Waldegrave και τη δασκάλα τους, για να φτιάξουν οριγκάμι – σύμβολο ελπίδας και θεραπείας σε δύσκολους καιρούς. Η επιλογή της πριγκίπισσας να φορέσει μαντήλα, ως ένδειξη σεβασμού προς τη μουσουλμανική κοινότητα και τις παραδόσεις της, σχολιάστηκε περισσότερο από τα υπόλοιπα στα ξένα ΜΜΕ.

A Muslim community leader refused to shake hands with the Princess of Wales, Kate Middleton today. He shook hands with Prince William though. She respected the Muslim's religion by wearing a head scarf but he wouldn't respect her British culture by shaking hands because to them… https://t.co/jcXmwcDBLk pic.twitter.com/SyxViWCuYW

