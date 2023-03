Αμβούργο πυροβολισμοί: Μακελειό με οκτώ νεκρούς

Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν έπειτα από πυροβολισμούς σε κέντρο Μαρτύρων του Ιεχωβά, στο Αμβούργο. Ο ένοπλος άνοιξε πυρ σε κέντρο των Μαρτύρων του Ιεχωβά στην περιοχή Άλστερντορφ και τράπηκε σε φυγή. Μεταξύ των νεκρών εκτιμάται πως μπορεί να βρίσκεται ο δράστης. «Βρήκαμε νεκρό άτομο σε κοινοτικό κέντρο στο Γκρος Μπόρστελ που υποθέτουμε ότι θα μπορούσε να είναι ο δράστης», αναφέρεται στην ανάρτηση της αστυνομίας στο Twitter και επισημαίνεται ότι οι έρευνες συνεχίζονται «προκειμένου να αποκλειστεί η πιθανότητα να εμπλέκονται άλλοι δράστες».

Ο όγδοος νεκρός εντοπίστηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου, σε απόσταση από τους άλλους. Όλοι έφεραν τραύματα από σφαίρες. Άγνωστο παραμένει το κίνητρο του δράστη.

🚨 #UPDATE : “According to initial findings, a shot was fired in a church on Deelböge street in the #GroßBorstel district” in #Hamburg , #Germany . – Police pic.twitter.com/VkQYGLbKOS

Οι πολίτες ειδοποιήθηκαν μέσω της εφαρμογής έγκαιρης προειδοποίησης έκτακτης ανάγκης στα κινητά τους τηλέφωνα, «να αποφύγουν την περιοχή της επίθεσης, να βρουν άμεσα καταφύγιο σε κτίριο και να χρησιμοποιήσουν το τηλέφωνό τους μόνο σε περίπτωση απόλυτης ανάγκης, προκειμένου να μην καταρρεύσει το δίκτυο».Σύμφωνα με το δίκτυο RTL, βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και των σωστικών συνεργείων, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο για αλλεπάλληλους πυροβολισμούς.

In #Hamburg #Germany #Alsterdorf district at least six people died after a shooting at a Jehovah's Witnesses center. Local sources can be found at around the 9:00 p.m. time allowed. After that a large police operation began in the area which was carried out by the Hamburg police. pic.twitter.com/8AL5EUzNuR

