Αμβούργο επίθεση: Αυτός είναι ο δράστης που προκάλεσε το μακελειό σε εκκλησία

Πρώην μάρτυρας του Ιεχωβά ήταν ο δράστης της αιματηρής επίθεσης στο Αμβούργο της Γερμανίας το βράδυ της Πέμπτης. Επτά νεκροί – τέσσερις άνδρες και δύο γυναίκες, ηλικίας 33 έως 66 ετών και ένα έμβρυο επτά μηνών – και οκτώ τραυματίες, εκ των οποίων οι τέσσερις σε σοβαρή κατάσταση, ήταν τα θύματα (νωρίτερα υπήρξε ενημέρωση για 8 νεκρούς) του 35χρονου Γερμανού, Φίλιπ Φ., ο οποίος εισέβαλε χθες το βράδυ σε χώρο εκδήλωσης Μαρτύρων του Ιεχωβά στο Αμβούργο και άρχισε να πυροβολεί αδιακρίτως εναντίον των παρευρισκόμενων. Προηγουμένως είχε πυροβολήσει μια γυναίκα μέσα στο αυτοκίνητό της, στον χώρο στάθμευσης του κτιρίου, αλλά η οδηγός κατάφερε να διαφύγει.

Ο δράστης, ο οποίος κατόπιν αυτοκτόνησε αυτοπυροβολούμενος, ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Αμβούργο και εργαζόταν ως σύμβουλος επιχειρήσεων και μέχρι πρόσφατα ήταν και ο ίδιος Μάρτυρας του Ιεχωβά. Αποχώρησε οικειοθελώς πριν από ενάμιση χρόνο, «αλλά όχι σε καλό κλίμα», δήλωσε πριν από λίγη ώρα ο επικεφαλής της αστυνομίας του Αμβούργου Ματίας Τραπ. Σύμφωνα με τον κ. Τραπ, η αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 21:00 (τοπική ώρα) για πυροβολισμούς σε κτίριο της περιοχής ‘Αλτερσντορφ, στο βόρειο Αμβούργο και έφθασε στο σημείο τέσσερα λεπτά αργότερα.

Unborn baby is among the victims of Jehovah’s Witness gun massacre https://t.co/KndL76rvpE

— Daily Mail Online (@MailOnline) March 10, 2023