Ιράν δηλητηρίαση μαθητριών: Πρώτες συλλήψεις για την υπόθεση, πάνω από 5 χιλιάδες θύματα

Τις πρώτες συλλήψεις για τη δηλητηρίαση χιλιάδων μαθητριών ανακοίνωσε το υπουργείο Εσωτερικών του Ιράν. Ο υφυπουργός Εσωτερικών Μαζίντ Μιραχαντί δήλωσε στη δημόσια τηλεόραση ότι «άτομα συνελήφθησαν σε πέντε επαρχίες και οι υπηρεσίες συνεχίζουν την έρευνά τους». Ο υφυπουργός δεν έδωσε λεπτομέρειες για την ταυτότητα των συλληφθέντων, τις συνθήκες της σύλληψής τους και τις υποψίες για την εμπλοκή τους. Αυτή η μυστηριώδης υπόθεση προκαλεί ισχυρή συγκίνηση στο Ιράν, όπου γονείς μαθητριών έχουν κινητοποιηθεί ζητώντας από τις αρχές να δράσουν.

Συνολικά «περισσότερες από 5.000 μαθήτριες έχουν πληγεί» από τα τέλη Νοεμβρίου σε «περίπου 230 σχολικά ιδρύματα» τα οποία βρίσκονται σε 25 από τις 31 επαρχίες της χώρας, δήλωσε σήμερα ο Μοχαμάντ-Χασάν Ασαφαρί, ένα μέλος της κοινοβουλευτικής ερευνητικής επιτροπής στην οποία ανατέθηκε να ρίξει φως στις αιτίες αυτού του κύματος των δηλητηριάσεων. Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ ζήτησε χθες, Δευτέρα, να επιβληθούν «αυστηρές ποινές» στα πρόσωπα που θα βρεθούν ένοχα σ’ αυτή την υπόθεση. «Πρέπει να καταδικαστούν σε αυστηρές ποινές» και «δεν θα υπάρξει αμνηστία» για τα πρόσωπα αυτά, προειδοποίησε ο Χαμενεΐ, ο οποίος μίλησε για πρώτη φορά γι’ αυτή την υπόθεση.

Ανήσυχοι γονείς διαδήλωσαν το Σάββατο 5 Μαρτίου στην Τεχεράνη και σε άλλες πόλεις του Ιράν. Συγκέντρωση γονέων έξω από το υπουργείο Παιδείας στην Τεχεράνη μετατράπηκε μάλιστα σε αντικυβερνητική διαδήλωση, σύμφωνα με βίντεο, η αυθεντικότητα του οποίου επαληθεύτηκε από το πρακτορείο Reuters. «Μπασίτζι, Φρουροί, είστε το Daesh μας» φώναζαν οι συγκεντρωμένοι, παραλληλίζοντας τους Φρουρούς της Επανάστασης και άλλες δυνάμεις ασφαλείας με τους τζιχαντιστές του Ισλαμικού Κράτους. Παρόμοιες διαδηλώσεις έγιναν σε δύο άλλες περιοχές της Τεχεράνης και σε πόλεις όπως το Ισφαχάν και το Ρασντ, σύμφωνα με μη επαληθευμένα βίντεο.

Parents of the school girls who are being poisoned took to the streets and blaming the regime for series of chemical attacks on school girls in Iran:

“Revolutionary Guards! you are our ISIS “

this is the slogan heard in Tehran today. pic.twitter.com/MRfWVn2npF… https://t.co/dK15Hpe5Oz

