Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κλειστού στίβου: Φοβερό παγκόσμιο ρεκόρ η Νάφι Τιάμ στο πένταθλο

Η Νάφι Τιάμ είναι πάντα εγγύηση. Ενώ δήλωνε πως κατεβαίνει στο Ευρωπαϊκό κλειστού για να κάνει τεστ δυνατοτήτων, βρέθηκα να είναι η νέα κάτοχος του παγκοσμίου ρεκόρ στο πένταθλο γυναικών με 5.055 βαθμούς! Η 29χρονη ολυμπιονίκης του επτάθλου από το Βέλγιο κατέρριψε το ρεκόρ κόσμου που ανήκε σε μια μεγάλη πρωταθλήτρια των σύνθετων αγωνισμάτων, τη Ναταλία Ντομπρίνσκα από την Ουκρανία, με 5.013β. από τις 9 Μαρτίου 2012. Κοινό σημείο των δύο ρεκόρ κόσμου είναι ότι σημειώθηκαν στην «Ατακιόι Αρένα» της Κωνσταντινούπολης.

Πολύ μεγάλη εμφάνιση πραγματοποίησε και η Πολωνή Αντριάνα Σούλεκ, με την 24χρονη να φθάνει στους 5.014β., ξεπερνώντας κατά έναν βαθμό το παγκόσμιο ρεκόρ της Ντομπρίνσκα, για τη 2η καλύτερη επίδοση όλων των εποχών. Η Τιάμ για να φθάσει στους 5.055β. στη διάρκεια της ημέρας σημείωσε: 8.23 στα 60μ. εμπ. (1077β.), 1.92μ. στο ύψος (1.132β.), 15.54μ. στη σφαιροβολία (897β.), 6.59μ. στο μήκος (1.036β.) και 2:13.60 στα 800μ. (913β.).

History in Istanbul! Both Nafi Thiam and Adrianna Sulek break the world record in the pentathlon. Congratulations!

🥈Adrianna Sulek (5014 pts) 🇵🇱

🥉Noor Vidts (4823 pts) 🇧🇪 #EICH2023 #Istanbul2023 #Istanbul #EuroIndoor #protectnature #athletics pic.twitter.com/qXk83VKuPg

