Χτύπησε την καθηγήτριά του: Βίντεο σοκ – Την άφησε αναίσθητη για ένα.. βιντεοπαιχνίδι

Ένα σοκαριστικό βίντεο δείχνει έναν μαθητή από τη Φλόριντα των ΗΠΑ να χτυπά μια καθηγήτρια αφήνοντας την αναίσθητη μέσα σε ένα σχολείο αυτή την εβδομάδα, αφού εκείνη κατάσχεσε τη συσκευή βιντεοπαιχνιδιού Nintendo Switch. Ο εξαγριωμένος 17χρονος φαίνεται να τρέχει προς τη γυναίκα εκπαιδευτικό την οποία και ρίχνει με δύναμη στο έδαφος με αποτέλεσμα εκείνη να χάσει τις αισθήσεις της. Στη συνέχεια, ο μαθητής ύψους σχεδόν δύο μέτρων και άνω των 120 κιλών χτυπά επανειλημμένα την αναίσθητη καθηγήτρια μέσα στο γυμνάσιο Matanzas στο Palm Coast. Αρκετοί άλλοι υπάλληλοι που έγιναν μάρτυρες της άγριας επίθεσης έτρεξαν για να απομακρύνουν το αγόρι από την άτυχη γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο και αναμένεται να αναρρώσει από τα τραύματά της.

