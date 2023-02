Ιράν – Τραμπ: “Θα πάρουμε εκδίκηση για τον θάνατο του Σουλεϊμάνι”

Το Ιράν ανέπτυξε πύραυλο Κρουζ με δραστικό βεληνεκές 1.650 χιλιομέτρων, σύμφωνα με ανώτατο αξιωματικό των Φρουρών της Επανάστασης. «Ο πύραυλος Κρουζ που αναπτύξαμε έχει βεληνεκές 1.650 χιλιομέτρων και προστέθηκε στο πυραυλικό οπλοστάσιο της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», είπε ο Αμιραλί Χαζιζαντέχ, επικεφαλής της αεροδιαστημικής δύναμης των Φρουρών της Επανάστασης, στην κρατική τηλεόραση. Παράλληλα ο Αμιραλί Χαζιζαντέχ, επανέλαβε την απειλή πως το Ιράν θα «εκδικηθεί» τον θάνατο του κορυφαίου αξιωματικού του Κάσεμ Σουλεϊμάνι, δηλώνοντας «επιδιώκουμε να σκοτώσουμε τον Ντόναλντ Τραμπ». Στην εκπομπή προβλήθηκαν για πρώτη φορά πλάνα με τον πύραυλο, που βαφτίστηκε «Paveh».

Ο αξιωματικός ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν είχε σκοπό να σκοτώσει «καημένους φαντάρους» όταν εξαπέλυσε επίθεση με βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον δυνάμεων των ΗΠΑ στο Ιράκ, μέρες μετά τον θάνατο του στρατηγού Σουλεϊμάνι σε επιδρομή αμερικανικού droneτο 2020 στη Βαγδάτη.

Iran's state TV this evening aired what it said was the first footage of the IRGC's new cruise missile, Paveh. It has a range of 1,650 km. pic.twitter.com/iQcNRREAOu

— Kian Sharifi (@KianSharifi) February 24, 2023