Ουκρανία – Ρωσία τώρα: Η «επετειακή» ανάλυση του Guardian, ένα χρόνο μετά την εισβολή

Η εικόνα στα πεδία των μαχών στην Ουκρανία είναι διαφορετική από εκείνη που προέβλεπε ο Βλαντίμιρ Πούτιν όταν διέταζε την εισβολή πριν από έναν χρόνο, σημειώνει ο Guardian σε ανάλυσή του αναφορικά με το ποιος νικά στον πόλεμο και τι θα ακολουθήσει. Όπως αναφέρει η βρετανική εφημερίδα, η εικόνα δείχνει τελείως αλλιώτικη σε σύγκριση με τις πρώτες εβδομάδες του πολέμου, όταν εκατοντάδες ρωσικά άρματα μάχης διέσχισαν τα σύνορα και αερομεταφερόμενες δυνάμεις της Μόσχας επιχειρούσαν να καταλάβουν το αεροδρόμιο του Χοστομέλ έξω από το Κίεβο για να το χρησιμοποιήσουν ως εφαλτήριο για την κατάληψη της ουκρανικής πρωτεύουσας.

Στην ανάλυση επισημαίνονται οι αντιφατικές εκτιμήσεις αξιωματούχων και ειδικών για την ικανότητα της Ρωσίας να εξαπολύσει νέα μεγάλη επίθεση κατά της Ουκρανίας, όπως εκείνη πριν από έναν χρόνο, δίνοντας συνέχεια στον πόλεμο. «Μολονότι ανώτεροι Ουκρανοί αξιωματούχοι έχουν προειδοποιήσει κατ’ επανάληψη πριν από τα Χριστούγεννα ότι η Ρωσία σχεδιάζει νέα μεγάλη επίθεση φέτος, είναι ισχνές οι ενδείξεις προετοιμασίας για κάτι ανάλογο με εκείνο του Φεβρουαρίου του 2022. Και το βρετανικό υπουργείο Άμυνας απέρριψε σε μεγάλο βαθμό τους ισχυρισμούς ότι η Ρωσία συγκεντρώνει μαχητικά αεροσκάφη. Μολονότι η Ρωσία έχει αυξήσει σημαντικά τον αριθμό των στρατιωτών της, με κάποιες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για πάνω από 300.000 στην Ουκρανία, δεν υπάρχουν ενδείξεις εκατοντάδων τανκ σε μια περιοχή που παρακολουθούν κατασκοπευτικοί δορυφόροι», λέει η βρετανική εφημερίδα.

Ο γ.γ. του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ επικαλέστηκε τις αυξημένες πολεμικές δραστηριότητες των ρωσικών δυνάμεων στην ανατολική Ουκρανία ως απόδειξη ότι έχει ξεκινήσει η «νέα επίθεση», αλλά οι βομβαρδισμοί είναι λιγότερο έντονοι σε σύγκριση με το περασμένο καλοκαίρι γύρω από το Σεβεροντονέτσκ, όταν τα στρατεύματα του Πούτιν εκτόξευαν κάπου 60.000 οβίδες ημερησίως. Αναλυτές, όπως ο Φίλιπς Ο ’Μπράιαν, του Πανεπιστημίου του Σεντ Άντριους της Σκωτίας, θεωρούν ότι εξαιτίας του πολέμου έχουν μειωθεί οι δυνατότητες των δυνάμεων της Ρωσίας και ότι πέφτουν έξω όσοι περιμένουν μια νέα επίθεση της κλίμακας της εισβολής.

«Αυτό που συνέβη από τις 24 Φεβρουαρίου είναι ότι η Ουκρανία έγινε ισχυρότερη, απέκτησε καλύτερα οπλικά συστήματα και ετοιμάζεται να αποκτήσει κι άλλα. Οι Ρώσοι εξασθενούν ολοένα και περισσότερο. Υπερτερούν μεν αριθμητικά, αλλά οι στρατιώτες τους έχουν χειρότερο εξοπλισμό, δεν έχουν την ίδια εκπαίδευση όπως στο παρελθόν και τα αποθέματα των πυρομαχικών τους μειώνονται», λέει. Ο Φίλιπς Ο’Μπράιαν, όπως και άλλοι αναλυτές, σημειώνει ότι είναι ισχνές οι ενδείξεις ότι η Ρωσία είναι σε καλύτερη κατάσταση για να υλοποιήσει συνδυαστικές πολεμικές επιχειρήσεις με συντονισμό κινήσεων μαχητικών αεροσκαφών, τεθωρακισμένων και άλλων μονάδων απ’ ό,τι πριν από έναν χρόνο.

Αν και η Ουκρανία κατάφερε το καλοκαίρι και το φθινόπωρο να ανακτήσει εδάφη της στις περιοχές του Χαρκόβου και της Χερσώνας, η ένταση των επιχειρήσεών της έχει αυξομειώσεις, μολονότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν την προσπάθεια να προελάσουν στην ανατολική όχθη του Δνείπερου, απέναντι από την πόλη της Χερσώνας. Η Ρωσία περίμενε εδώ και καιρό εντατικοποίηση των ουκρανικών επιθέσεων, ειδικά στη νότια περιοχή της Ζαπορίζια, καθώς το Κίεβο δεν έχει κρύψει τη φιλοδοξία του να ανακαταλάβει κατεχόμενα εδάφη, περιλαμβανομένης και της Κριμαίας. Άλλωστε, σε αυτό ακριβώς αποσκοπεί η πρόσφατη διπλωματική προσπάθεια του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την εξασφάλιση δυτικών οπλικών συστημάτων μεγάλου βεληνεκούς και πυρομαχικών.

Όπως σημειώνει ο Guardian, «είναι σαφές ότι η Ουκρανία συγκεντρώνει υλικό, περιλαμβανομένων και τεθωρακισμένων, και εκπαιδεύει τις δυνάμεις της για τις επιχειρήσεις που σχεδιάζει, την ώρα που ζητά από τη Δύση άρματα μάχης για να ηγηθούν αυτών των επιθέσεων, μολονότι έφερε σε πέρας με επιτυχία το καλοκαίρι και το φθινόπωρο τις επιχειρήσεις της χωρίς αυτά. Ωστόσο, κάποιοι στη Δύση θεωρούν «μη ρεαλιστική την ταυτόχρονη υπεράσπιση του Μπαχμούτ» από την Ουκρανία «και μια νέα εαρινή αντεπίθεση για την ανακατάληψη των πιο κρίσιμων περιοχών, όπως τις θεωρούν οι ΗΠΑ».

