Φλόριντα μακελειό: Ένοπλος σκότωσε 3 ανθρώπους – Μεταξύ αυτών ένα κοριτσάκι

Νεαρός ένοπλος άνοιξε πυρ εναντίον τηλεοπτικού συνεργείου που έκανε ρεπορτάζ στον τόπο όπου διαπράχθηκαν φόνοι κοντά στο Ορλάντο της Φλόριντα χθες Τετάρτη, σκοτώνοντας δημοσιογράφο και τραυματίζοντας εικονολήπτη, ανακοίνωσαν οι αρχές. Ο 19χρονος ύποπτος, που κατονομάστηκε από την αστυνομία ως Κιθ Μέλβιν Μόουζες, συνελήφθη λίγη ώρα αφού πυροβόλησε. Κατηγορείται επίσης για τη δολοφονία κοριτσιού 9 ετών και γυναίκας ηλικίας μεταξύ 20 και 30 ετών, δήλωσε ο σερίφης της κομητείας Όραντζ, ο Τζον Μίνα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου Τα μέλη του συνεργείου ήταν ρεπόρτερ και εικονολήπτης του τοπικού καλωδιακού τηλεοπτικού σταθμού Spectrum News 13, διευκρίνισε ο σερίφης Μίνα.

This is 19-year-old Keith Melvin Moses, the suspect in a series of shootings today that left three dead, in OCSO custody. This is a sad day for our community. Three were murdered today, including a woman in her 20s, a 9-year-old girl and a @MyNews13 employee. pic.twitter.com/DXXkxzRHl5

