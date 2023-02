Γιάννης Αντετοκούνμπο – Μαράια: Της πιάνει τα οπίσθια και προκαλεί χαμό

Έναν… μικρό χαμό δημιούργησε στο Twitter ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αναρτώντας δύο φωτογραφίες με τον ίδιο και τη σύντροφό του, Μαράια, σε τρυφερές στιγμές. Ο «Greek Freak» δεν είχε τη δυνατότητα να προσφέρει θέαμα στους φανς του στο NBA All Star Game, καθώς έμεινε στον πάγκο για να προφυλάξει τον καρπό του. Ωστόσο, τα νέα για τον Έλληνα φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς είναι καθησυχαστικά, με τις αρχικές εκτιμήσεις ότι απέφυγε κάποιον σοβαρό τραυματισμό, να επιβεβαιώνονται. Υπενθυμίζεται ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε προ λίγων ημερών σε αγώνα απέναντι στο Σικάγο, όπου οι Μπακς επικράτησαν.

Τα καλά νέα για την υγεία του, ωστόσο, φαίνεται πως έφτιαξαν το κέφι του Έλληνα σούπερ σταρ, ο οποίος αποφάσισε να μοιραστεί με τους διαδικτυακούς του φίλους φωτογραφίες που εκδηλώνουν την αγάπη του προς τη σύντροφό του.

Συγκεκριμένα, ο «Greek Freak» ανήρτησε δύο φωτογραφίες με την σύζυγο και μητέρα των παιδιών του, στις οποίες την κρατά αγκαλιά και ποζάρει χαμογελαστός. Μάλιστα, στη μία εκ των δύο φωτογραφιών, ο φόργουορντ των Μιλγουόκι Μπακς έχει τοποθετήσει το χέρι του στα οπίσθια της Μαράια, με τους χρήστες του Twitter να το διασκεδάζουν στα σχόλια.

It’s hump day. We know you know. 😂

