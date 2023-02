Τσαβούσογλου – Μπλίνκεν: Η Τουρκία περιμένει από το Κογκρέσο να στηρίξει τη συμφωνία για τα F-16

Η Τουρκία αναμένει να λάβει τη στήριξη του αμερικανικού Κογκρέσου ώστε να προχωρήσει μια σχεδιαζόμενη συμφωνία ύψους 20 δισ. δολαρίων για μαχητικά αεροσκάφη F-16, δήλωσε σήμερα, Δευτέρα (20/2) ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου έπειτα από συνομιλίες που είχε με τον Αμερικανό ομόλογό του Άντονι Μπλίνκεν. Ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου δήλωσε στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου ότι συζήτησε το θέμα των F-16 με τον Μπλίνκεν και πρόσθεσε ότι η Τουρκία θα ήθελε η αμερικανική κυβέρνηση να στείλει επίσημη ενημέρωση στο Κογκρέσο σχετικά με το ζήτημα αυτό.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε ότι η χώρα του θα στηρίξει την Τουρκία «για όσο χρειαστεί» μετά τον φονικό σεισμό της 6ης Φεβρουαρίου. Ο Μπλίνκεν πρόσθεσε, επίσης, ότι η ξεκάθαρη φωνή της Τουρκίας υπέρ της κυριαρχίας της Ουκρανίας ήταν κρίσιμης σημασίας. «Οι ΗΠΑ και η Τουρκία δεν συμφωνούν σε όλα τα ζητήματα, αλλά έχουν μια σχέση που έχει αντέξει στις προκλήσεις» σχολίασε ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ.

Η Αθήνα, πάντως, παρακολουθεί, αλλά δεν…αγχώνεται για το τι θα συζητηθεί στην Τουρκία και αυτό γιατί, όπως το έθεσε προ ημερών ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ΕΡΤ, η σχέση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ δεν ετεροπροσδιορίζεται ως προς το τι γίνεται με την Τουρκία. Βεβαίως, οι ΗΠΑ δεν επιδιώκουν ένταση στα ελληνοτουρκικά, κάτι το οποίο η Αθήνα συμμερίζεται πλήρως, απαντώντας ότι ήταν η Τουρκία που μέχρι πρότινος έριχνε λάδι στη φωτιά.

Οι σεισμοί, πάντως, άλλαξαν το κλίμα, με τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου με δηλώσεις του να ανοίγει παράθυρο για επανάληψη των διερευνητικών και των ΜΟΕ, και το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών να χαρακτηρίζει «ευπρόσδεκτη» κάθε κίνηση ομαλοποίησης της σχέσης με την Τουρκία. Αθήνα και Ουάσιγκτον, πάντως, έχουν ανοιχτά πολλαπλά κανάλια επικοινωνίας, ενώ η σχέση των δύο χωρών έχει εν τοις πράγματι στρατηγικά χαρακτηριστικά. Αυτό φάνηκε και στην κουβέντα που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Παρασκευή με ομάδα Γερουσιαστών στο Μόναχο, προεξάρχοντος του Μπoμπ Μενέντεζ.

