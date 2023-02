Σκύλος από μπαλόνι: Συλλέκτρια έσπασε ένα από τα πιο διάσημα γλυπτά

Ένα από τα πιο διάσημα γλυπτά του Αμερικανού Τζεφ Κουνς έγινε χίλια κομμάτια όταν κατά τη διάρκεια έκθεσης σε γκαλερί στο Μαϊάμι μια ηλικιωμένη γυναίκα το ακούμπησε και το έσπασε. Η γκαλερί διοργάνωσε μία βραδιά αποκλειστικά για συλλέκτες και σημαντικές προσωπικότητες της τέχνης, και μία από τους παρευρισκόμενους ακούμπησε το γλυπτό του Κουνς που μοιάζει με σκυλί από μπαλόνι, έπεσε από το βάθρο του και έγινε θρύψαλα. Το προσωπικό της γκαλερί αναγκάστηκε να σκουπίσει με φαράσι τα θραύσματα μπροστά στα έκπληκτα μάτια των καλεσμένων. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό το γλυπτό κόστιζε πάνω από 42.000 δολάρια. Ο καλλιτέχνης Stephen Gamson, δήλωσε ότι θαύμαζε το γλυπτό, όταν “μια ηλικιωμένη γυναίκα το χτύπησε, ρίχνοντάς το από το βάθρο του”.

Στην αρχή ο ίδιος σκέφτηκε ότι επρόκειτο για μέρος κάποιας περφόρμανς, ωστόσο γρήγορα συνειδητοποίησε ότι πρόκειται για ατύχημα. Επί 15 λεπτά επικρατούσε απόλυτη ησυχία, καθώς κανείς δεν μπορούσε να πιστέψει τι είχε συμβεί.

OH DAMN! 😱😱😱😱😱

А balloon sculpture of famous artist Jeff Koons in the shape of a dog crashed at the Art Wynwood Fair in Miami. It was valued at $42,000, the Daily Mail.

🔉

It is specified that one of the collectors decided to check whether the work by Koons really lived up… https://t.co/J8QwVtQt2K pic.twitter.com/yJXi6sWuFq

— TheRealBiffBifford 🇺🇸 (@TBifford) February 19, 2023