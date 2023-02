GSEA Παγκόσμιος Τελικός: Φοιτητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα

Το Ελληνικό Chapter της Οργάνωσης Επιχειρηματιών (ΕΟ), ένα δίκτυο υψηλής ποιότητας 14.000+ ηγετών ομοϊδεατών σε 61 χώρες, ανακοίνωσε τον Αντώνη Πολίτη, φοιτητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ως πρωταθλητή του Εθνικού σκέλους (Ελλάδα) των Global Student Entrepreneurs Awards (GSEA). Το GSEA είναι το κορυφαίο πρόγραμμα βραβείων νεανικής επιχειρηματικότητας παγκοσμίως και διεξάγεται φέτος για 7η χρονιά στην Ελλάδα από τον οργανισμό EO. Στο φετινό διαγωνισμό συμμετείχαν φοιτητές- επιχειρηματίες από πανεπιστήμια όλης της Ελλάδος με κριτική επιτροπή μια ομάδα διακεκριμένων επιχειρηματιών και ανθρώπων που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, συμπεριλαμβανομένων των Νίκο Αντωνίου (CEO PJ Tech Catalyst Fund), Αννα Μαρια Αντίππα (CEO and Owner of COBALT Music), Δημήτρης Παπαδημητρίου (Founder & CEO Startup Pathways), Μιχαλης Πετυχάκης (CTO Orfium), Αναστάσιος Ζάχος (Editor in Chief Fortune).

O Αντώνης Πολίτης θα διαγωνιστεί τώρα στον ευρωπαϊκό τελικό τον Απρίλιο του 2023 στην Κωνσταντινούπολη εκπροσωπώντας την Ελλάδα με στόχο την πρόκριση στον παγκόσμιο τελικό τον Μάιο του 2023 στο Cape Town της Νότιας Αφρικής. Ο Αντώνης Πολίτης μοιράστηκε τον ενθουσιασμό του για τη νίκη, λέγοντας πως η τιμή ήταν ιδιαίτερα σημαντική,καθώς η βράβευση προήλθε από την αναγνώριση μιας εξαιρετικά διακεκριμένης κριτικής επιτροπής. Επίσης, σημείωσε ότι πήρε ιδιαίτερη αξία από την συνολική εμπειρία του διαγωνισμού μέχρι σήμερα και ότι ανυπομονεί να εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό τελικό στην Κωνσταντινούπολη!

Η Άννα Μαρία Αντίππα, κριτής για αυτόν τον προκριματικό γύρο, είπε:

«Με εντυπωσίασε το επίπεδο των υποψηφίων και η άψογη οργάνωση του διαγωνισμού από τον ΕΟ! Αξίζουν τέτοιες προσπάθειες για να στηρίξουμε και να εμπνεύσουμε την επόμενη γενιά Ελλήνων επιχειρηματιών»

Στρατάκης: Στόχος μας να εμπνεύσουμε, να στηρίξουμε τους νέους επιχειρηματίες

Ο Δημήτριος Γ. Στρατάκης, εκπρόσωπος του EO Greece και υπεύθυνος διοργάνωσης του διαγωνισμού δήλωσε ότι:

«Για άλλη μια χρονιά διοργανώσαμε με μεγάλη επιτυχία τον διαγωνισμό GSEA στην Ελλάδα και για άλλη μια χρονιά μένω εντυπωσιασμένος και εμπνευσμένος από την εξαιρετική ποιότητα των συμμετεχόντων φοιτητών – επιχειρηματιών. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που όλοι οι διαγωνιζόμενοι ανεξαρτήτως αν κέρδισαν αναγνωρίζουν ότι έχουν λάβει αξία από τη συμμετοχή τους και μόνο! Ο διαγωνισμός αυτός έχει σαν φιλοσοφία ότι εστιάζει στον φοιτητή επιχειρηματία περισσότερο από το business plan. Σκοπός μας είναι να εμπνεύσουμε και να στηρίξουμε τους νέους επιχειρηματίες στο ταξίδι αυτό της επιχειρηματικότητάς και να αναδείξουμε ότι υπάρχει το κατάλληλο δίκτυο στήριξης τους στον ΕΟ, τα μέλη του και τα μέλη της Ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας».

Ο Αντώνης Πολίτης είναι ο νικητής της φετινής χρονιάς και παρουσίασε την εταιρία του CareXchange (www.carexchange.app) και το όραμα του για μια πλατφόρμα που κάνει εύκολη και διαφανή τη διαδικασία δωρεών σε φιλανθρωπικούς οργανισμούς. Στόχος τους είναι να παρέχουν στους πολίτες μια εφαρμογή που θα κάνει εμφανείς τις ιδιαίτερες ανάγκες που έχουν οι φιλανθρωπικές οργανώσεις σε χρήματα ή είδος και θα απλοποιεί τη διαδικασία δωρεάς, φέρνοντας στην ίδια πλατφόρμα και εταιρίες / φορείς που έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν σε είδος. Για να μάθετε περισσότερα για το GSEA και να ενημερώνεστε για τα βραβεία και τους φοιτητές- επιχειρηματίες ανταγωνιστές μας, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της GSEA της EO Global η τον ιστότοπο GSEA Ελλάδος.

Ο Αντώνης Πολίτης παραλαμβάνει το βραβείο από τον Δημήτρη Στρατάκη