Δένδιας – Τσαβούσογλου Τουρκία: Η αναφορά του State Department στην αγκαλιά

«Η εικόνα των υπ. Εξωτερικών Ελλάδος-Τουρκίας να βλέπουν μαζί την απίστευτη καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός ήταν συγκινητική», ανέφερε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ. «Θύμισε σε όλους μας τις κοινές αξίες του ανθρωπισμού και νομίζω ότι αυτό είναι πραγματικά το ζητούμενο αυτή τη στιγμή. Για αυτό υπάρχουν οι σύμμαχοι, για αυτό υπάρχουν οι φίλοι. Όταν κάποιος από εμάς έχει πρόβλημα, οι υπόλοιποι πηγαίνουμε και κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βοηθήσουμε», σχολίασε σύμφωνα με την ΕΡΤ, εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών. Υπενθυμίζεται ότι ο θερμός εναγκαλισμός Δένδια-Τσαβούσογλου στο αεροδρόμιο των Αδάνων έκανε το γύρο του κόσμου και σχολιάστηκε εκτενώς από διεθνή ΜΜΕ.

Λίγο νωρίτερα τo Στέιτ Ντιπάρτμεντ σχολιάζοντας την στάση της Ελλάδος στην καταστροφή που προκάλεσε ο σεισμός είχε αναφέρει «οι Ηνωμένες Πολιτείες καλωσορίζουν την ταχύτατη ανθρωπιστική στήριξη της Ελλάδας προς τη γειτονική Τουρκία, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωπιστικής βοήθειας και του έργου των σωστικών συνεργείων. Χαιρετίζουμε επίσης την υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης προς την ηγεσία και τον λαό της Τουρκίας για την αντιμετώπιση αυτής της τραγωδίας που αποτυπώνει τον ανθρωπισμό και την κοινή ανάγκη για αλληλεγγύη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται να υποστηρίξουν τον λαό της Τουρκίας και της Συρίας και ενθαρρύνουμε τη συνεχή υποστήριξη από τους στενούς διεθνείς εταίρους και συμμάχους μας όπως η Ελλάδα, και άλλους που βρίσκονται σε θέση να βοηθήσουν».

The arrival of Greek Foreign Minister Nikos Dendias in Turkey, where he is visiting the areas destroyed by the earthquake and meeting with Greek rescuers. pic.twitter.com/rIN3I7TKre

— Mike (@Doranimated) February 12, 2023