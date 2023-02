Αποκεφάλισε τον εραστή της: Εκτός ελέγχου στο δικαστήριο 25χρονη στο δικαστήριο

Σοκ προκαλεί στις ΗΠΑ η υπόθεση μια γυναίκας που κατηγορείται ότι στραγγάλισε τον εραστή της κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης και στη συνέχεια ασέλγησε στο σώμα του και τον αποκεφάλισε. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η γυναίκα επιτέθηκε στον δικηγόρο της. Η 25χρονη Taylor Schabusiness κατηγορείται για ανθρωποκτονία πρώτου βαθμού, ακρωτηριασμό πτώματος και σεξουαλική επίθεση τρίτου βαθμού. Η μητέρα του θύματος ήταν αυτή που ανακάλυψε το κομμένο κεφάλι του γιου της μέσα σε έναν κουβά, καλυμμένο με πετσέτα, στο σπίτι της, εκεί όπου είχε τελεστεί η ερωτική πράξη και στη συνέχεια η φρικιαστική δολοφονία. Η Schabusiness δήλωσε αθώα λόγω ψυχικής ασθένειας ή αδυναμίας καταλογισμού, ενώ στην αίθουσα του δικαστηρίου κάμερες την κατέγραψαν να πετάγεται ξαφνικά από τη θέση της προσπαθώντας να επιτεθεί στον δικηγόρο της. Ένας αστυνομικός έσπευσε να την ακινητοποιήσει.

Taylor Schabusiness, a Wisconsin woman accused of killing and dismembering a Green Bay man, attacked her attorney today in court.

Schabusiness plans to plead not guilty by insanity.

