Ιπτάμενο αντικείμενο Ρουμανία: Συναγερμός, «στον αέρα» μαχητικά αεροσκάφη

Ένα ιπτάμενο αντικείμενο που έμοιαζε με μετεωρολογικό μπαλόνι και πετούσε στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας, εντόπισε το σύστημα παρακολούθησης της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας. Δύο μαχητικά αεροσκάφη MiG 21 LanceR έφτασαν στην περιοχή, στη νοτιοανατολική Ρουμανία, 10 λεπτά μετά τον εντοπισμό του αντικειμένου αλλά δεν μπορούσαν να επιβεβαιώσουν την παρουσία του «εναέριου στόχου» εκεί. Σύμφωνα με το υπουργείο, το μπαλόνι πετούσε σε υψόμετρο 11.000 μέτρων.

Να σημειωθεί ότι ένα ιπτάμενο κινεζικό κατασκοπευτικό μπαλόνι κατερρίφθη 4η Φεβρουαρίου στις ΗΠΑ στα ανοιχτά της Νότιας Καρολίνας. Μερικές ημέρες αργότερα, την Κυριακή (12/02), η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε πως καταρρίφθηκε ακόμη ένα «αντικείμενο» σε μεγάλο ύψος, χωρίς να προσδιορίσει τη φύση του. Ήταν το τέταρτο που καταρρίφθηκε πάνω από τις ΗΠΑ και τον Καναδά μέσα σε λιγότερες από δέκα ημέρες. Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν ζήτησε να συζητήσει με τον κινέζο ομόλογό του μετά την κατάρριψή του από καταδιωκτικό F-22, έπειτα από ημέρες που πέταγε εντός του αμερικανικού εναέριου χώρου.

An unidentified flying object similar to the observation balloon shot down over US airspace a few days ago was spotted over Southern Romania.

The Romanian Air Force scrambled two MiG 21 LanceR jets to intercept the balloon. pic.twitter.com/l7NSetXRXW

