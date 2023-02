Guardian για Τουρκία – σεισμός: «Κανείς δεν έμαθε από την τραγωδία του 1999»

Ξεπερνούν πλέον, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τους 36.000 οι νεκροί σε Τουρκία και Συρία από τα καταστροφικά 7,8 Ρίχτερ του σεισμού της προηγούμενης Δευτέρας. Ολόκληρα οικοδομικά τετράγωνα βυθίστηκαν, έγιναν συντρίμμια στα δευτερόλεπτα που διήρκεσε ο σεισμός παρασέρνοντας στο θάνατο χιλιάδες ανθρώπους. Κτίρια που είχαν ανεγερθεί ακόμη και έναν χρόνο πριν, υποτίθεται με τον τελευταίο αντισεισμικό κανονισμό, κατέρρευσαν ολοσχερώς. Με την οργή να κατευθύνεται σε συγκεκριμένα πρόσωπα και κυρίως στον Ερντογάν ο οποίος αμνήστευσε κατασκευαστές, εργολάβοι συλλαμβάνονται ως υπαίτιοι της αδιανόητης τραγωδίας. Οι εκτιμήσεις μηχανικών και ειδικών είναι ότι δεν τηρήθηκαν βασικοί κανόνες σε μια εξαιρετικά σεισμογενή περιοχή.

Είναι χαρακτηριστική η ανάλυση του Guardian που λέει ότι κανείς δεν έμαθε από την τραγωδία του 1999 στην Τουρκία, όταν η γείτονα θρήνησε 17.000 θύματα στον σεισμό της Κωνσταντινούπολης. Τότε, οι αρχές υποσχέθηκαν αυστηρότερους οικοδομικούς κανονισμούς και εισήγαγαν έναν «φόρο σεισμού» με στόχο τη βελτίωση της ετοιμότητας σε μια χώρα που βρίσκεται πάνω σε δύο μεγάλα γεωλογικά ρήγματα. Εκείνη την καταστροφή, μάλιστα, είχε εκμεταλλευτεί το κόμμα Ερντογάν για να ανέλθει στην εξουσία ο «σουλτάνος». Κέρδισε το 2002 τις εκλογές με συντριπτική πλειοψηφία, υποσχόμενο διαφάνεια και ανοικοδόμηση της οικονομίας, που είχε καταστραφεί από το κραχ του χρηματιστηρίου.

Σχεδόν 24 χρόνια αργότερα, μετά τον ακόμη πιο φονικό σεισμό της Δευτέρας και τους μετασεισμούς, οι άνθρωποι σε όλη την Τουρκία αναζητούν όχι μόνο τους αγνοούμενους αγαπημένους τους αλλά και απαντήσεις. Ο Ερντογάν το 2011 ως πρωθυπουργός, κατηγόρησε τις κακές κατασκευές για τον υψηλό αριθμό των νεκρών, λέγοντας: «Οι δήμοι, οι κατασκευαστές και οι επόπτες θα πρέπει τώρα να δουν ότι η αμέλειά τους ισοδυναμεί με δολοφονία. Αλλά με σχεδόν 30.000 νεκρούς πλέον μόνο στην Τουρκία -ένας αριθμός που συνεχίζει να αυξάνεται- και περισσότερους από 1 εκατομμύριο ανθρώπους να έχουν μείνει άστεγοι, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η ενδημική διαφθορά και η χαλαρή εφαρμογή των οικοδομικών κανονισμών έχουν επιδεινώσει την κρίση», σχολιάζει ο Guardian.

Το δημοσίευμα προσθέτει: «Ο Ερντογάν κατέστησε τις κατασκευές την ατμομηχανή της τουρκικής οικονομίας -χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή νέων αυτοκινητοδρόμων, νοσοκομείων και σπιτιών και εμπορικών καταστημάτων σε όλη τη χώρα, μέχρι που η τουρκική λίρα κατέρρευσε το 2018. Στα χαρτιά, τα τουρκικά πρότυπα ασφάλειας των κτιρίων είναι από τα καλύτερα στον κόσμο και επικαιροποιούνται τακτικά με ειδικούς κανόνες για τις σεισμογενείς περιοχές. Το σκυρόδεμα πρέπει να είναι ενισχυμένο με χάλυβα και οι τοίχοι και οι κολώνες που φέρουν τα φορτία πρέπει να κατανέμονται με τέτοιο τρόπο ώστε να αποφεύγεται το “pancaking”, όταν οι όροφοι στοιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο, μετά από κάθετη κατάρρευση.

Τούρκοι και διεθνείς γεωλόγοι, πολεοδόμοι, αρχιτέκτονες και ειδικοί σε θέματα αντιμετώπισης σεισμών προειδοποιούσαν εδώ και χρόνια ότι ακόμη και πολλές σύγχρονες κατασκευές σε όλη τη χώρα αποτελούσαν “ερείπια σε αναμονή” επειδή δεν είχαν τηρηθεί σωστά οι οικοδομικοί κανόνες. Οι παραβάσεις δεν τιμωρούνταν επαρκώς ώστε να αποτρέπουν τις κατασκευαστικές εταιρείες και τους επενδυτές από το να εφαρμόζουν πλημμελώς τους οικοδομικούς κανόνες, αλλά οι ειδικοί λένε ότι το πρόβλημα αγνοήθηκε σε μεγάλο βαθμό επειδή η αντιμετώπισή του θα ήταν δαπανηρή και αντιδημοφιλής. Η ορθή εφαρμογή των κανόνων ασφαλείας θα σήμαινε «μια εντελώς διαφορετική εικόνα τώρα», δήλωσε ο Hakan Süleyman, ερευνητής στο τμήμα σεισμολογίας του Πανεπιστημίου Boğaziçi της Κωνσταντινούπολης.

«Ο αριθμός των νεκρών θα είχε μειωθεί σημαντικά, καθώς τα κτίρια που έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε σεισμούς είναι λιγότερο πιθανό να καταρρεύσουν. Οι ζημιές στις υποδομές θα είχαν ελαχιστοποιηθεί, γεγονός που θα συνέβαλε στην επιτάχυνση της διαδικασίας ανάκαμψης», δήλωσε. «Μακροπρόθεσμα, η επένδυση σε αντισεισμικά κτίρια όχι μόνο σώζει ζωές, αλλά μειώνει και το συνολικό κόστος ανάκαμψης και ανοικοδόμησης μετά από μια καταστροφή».

Το υπουργείο Δικαιοσύνης υποσχέθηκε να τιμωρήσει όποιον βρεθεί υπεύθυνος, ανακοινώνοντας τη σύσταση μονάδων ποινικής διερεύνησης σεισμών, ενώ οι εισαγγελείς έχουν αρχίσει να συλλέγουν δείγματα κτιρίων για στοιχεία σχετικά με τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν κατά την κατασκευή. Αναμένονται πολλές ακόμη συλλήψεις, αλλά η επίρριψη ευθυνών στους εργολάβους οικοδομών είναι απίθανο να κατευνάσει την αυξανόμενη οργή της κοινής γνώμης για την κυβερνητική πολιτική.

«Ασχολούμαι με τους σεισμούς εδώ και 53 χρόνια, αλλά δεν έχω ξαναζήσει τέτοια καταστροφή. Είναι αλήθεια ότι δεν περιμέναμε σεισμό αυτής της κλίμακας, σε αυτή την περιοχή, οπότε ήταν απρόβλεπτο από αυτή την άποψη. Αλλά είναι επίσης σαφές ότι το μεγαλύτερο μέρος της καταστροφής είναι αποτέλεσμα ανθρώπινων αστοχιών», δήλωσε ο καθηγητής Övgün Ahmet Ercan, μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής σεισμών του τουρκικού επιμελητηρίου γεωφυσικών μηχανικών.

