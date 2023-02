Αστεροειδής έπεσε στη Γη – Μάγχη: «Άστραψε» ο ουρανός, εντυπωσιακές εικόνες

Ένας αστεροειδής έκανε τη νύχτα… μέρα πάνω από τη Μάγχη, αφού εισήλθε στην ατμόσφαιρα της Γης, σήμερα τις πρώτες πρωινές ώρες. Ο βράχος, με την ονομασία Sar2667, εισήλθε στην ατμόσφαιρα περίπου δύο μίλια μακριά από τις γαλλικές ακτές στις 3 π.μ., τοπική ώρα, δημιουργώντας μια μπάλα φωτιάς καθώς διαλύθηκε σε μικρά κομμάτια που προσγειώθηκαν στη θάλασσα. Μπορούσε να τον δει κανείς στη νότια Αγγλία και την Ουαλία και σε τμήματα της βόρειας Γαλλίας μέχρι το Παρίσι. Χάρη σε έναν κάτοικο όμως, τη στιγμή της πτώσης του αστεροειδούς, κατέγραψε κάμερα, δίνοντας τη δυνατότητα σε εκατομμύρια ανθρώπους να απομνημονεύσουν τη στιγμή.

Ήταν μόλις η έβδομη φορά που προβλέφθηκε με επιτυχία η πρόσκρουση ενός αστεροειδούς, κάτι που, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, αποτελεί «ένδειξη της ταχείας προόδου των παγκόσμιων δυνατοτήτων ανίχνευσης αστεροειδών». Για τους επιστήμονες, η πρόβλεψη ακίνδυνων αστεροειδών όπως ο σημερινός θεωρείται καλή πρακτική για τον εντοπισμό εκείνων που θα μπορούσαν να αποτελέσουν κίνδυνο για τον πλανήτη.

Quite proud that the first video I recorded with my new #SamsungGalaxyS23 was of the #asteroid impact! @SamsungMobile pic.twitter.com/nmHQNkV7Tp

— Petrolhead999 (@Petrolhead999) February 13, 2023