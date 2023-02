Άγνωστα αντικείμενα στον ουρανό: Συναγερμός στην Αεροπορία της Ουρουγουάης

Συναγερμός σήμανε στην Αεροπορία της Ουρουγουάης, όπως ανέφερε σε σχετική ανακοίνωσή της, μετά την εμφάνιση στον ουρανό, λάμψεων αγνώστου προελεύσεως, στην περιοχή Termas de Almirón. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουρουγουάης διαβεβαίωσε ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστούν τα γεγονότα που αναφέρθηκαν στα μέσα ενημέρωσης και τα κοινωνικά δίκτυα, σχετικά με πολλά φώτα που εμφανίστηκαν στον ουρανό τις τελευταίες ημέρες.

▶️¿OVNI? | ​​😱 👉La Fuerza Aérea Uruguaya lleva adelante una investigación en Paysandú, Uruguay, tras recibir denuncias sobre el avistamiento de luces intermitentes en el cielo. 👀El medio local, El Telégrafo, publicó: "¿OVNI en Almirón? Sorpresa por luces en el cielo" pic.twitter.com/ghORiwwxyk — DELPY 📱🎬 (@delpynews) February 12, 2023

Η παρατήρηση των φώτων σημειώθηκε στο Termas de Almirón , στο Πέισαντου , στα δυτικά της χώρας της Λατινικής Αμερικής. «Δεδομένων των καταγγελιών που ελήφθησαν σχετικά με τη θέαση φώτων που αναβοσβήνουν στον ουρανό, έχει διαταχθεί η παρέμβαση της Επιτροπής Παραλαβής και Διερεύνησης Καταγγελιών Αγνώστων Ιπτάμενων Αντικειμένων (CRIDOVNI)», ανέφερε η Πολεμική Αεροπορία της Ουρουγουάης.

NEW – Uruguayan Air Force is investigating a sighting of "flashing lights in the sky" over Termas de Almirón.https://t.co/t2vs6G45r8 pic.twitter.com/n8Vg57Fz2F — Disclose.tv (@disclosetv) February 12, 2023

Σύμφωνα με επίσημες πληροφορίες, οι αρχές έχουν ήδη αναπτύξει ειδικούς ερευνητές στην περιοχή για να «συλλέξουν πληροφορίες και να ανακρίνουν μάρτυρες». Η Αεροπορία ακόμη δεν γνωρίζει με ποιον τρόπο θα κατορθώσει να εξακριβώσει από τι αντικείμενα προέρχονται αυτές οι λάμψεις, καθώς τα μόνο αεροσκάφη που διαθέτει και που θα μπορούσαν θεωρητικά να μεταφέρουν οπλικό φορτίο είναι επτά A-37 Cessna εξοπλισμένη έκδοση του εκπαιδευτικού T-37 που διέθετε παλαιότερα η Πολεμική Αεροπορία.

🚨Breaking 🇺🇾 #Uruguay | reports several sightings of unidentified flying objects. The Uruguayan Air Force is investigating the events. Here is the visual shared on Uruguayan social media 👽 #OVNIS | #OVNI | #UFOS | #UFO pic.twitter.com/6YnmAhymYP — Oscar Gomez (@OscarGomez369) February 12, 2023

Από τις 10 Φεβρουαρίου, ορισμένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα στα οποία φαίνονται στον ουρανό φώτα που αναβοσβήνουν έχουν οδηγήσει μέχρι και την τοπική εφημερίδα «El Telégrafo» να αρχίσει τα σενάρια επιστημονικής φαντασίας με τίτλους όπως «UFO στο Almirón; Έκπληξη από τα φώτα στον ουρανό».

🚨Flash News 🇺🇾 Uruguay 👀 One more unverified visual of unidentified object in the sky of Uruguay In Dolores 5:30 morning Sunday (Social media report)#Uruguay #ufotwitter #UFO pic.twitter.com/xdGwHEFI6Q — OsintTV📺 (@OsintTV) February 12, 2023

Πάντως το τελευταίο 48ωρο καταρρίφθηκαν τρία αγνώστου ταυτότητας αντικείμενα σε Αλάσκα, Καναδά και πάνω από τη λίμνη στο Μίσιγκαν από ισάριθμα F-22 της αμερικανικής Αεροπορίας. Για τα τρία αντικείμενα δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες, όπως συνέβη στην περίπτωση του κινεζικού «κατασκοπευτικού» μπαλονιού που κατέρριψαν οι ΗΠΑ στις 4 Φεβρουαρίου στα ανοικτά των ακτών της Νότιας Καρολίνας.