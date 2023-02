Brit Awards 2023 Sam Smith: Μία ακόμα προκλητική εμφάνιση

Oι εμφανίσεις του Σαμ Σμιθ τις τελευταίες ημέρες έχουν διχάσει το κοινό του. Ο γνωστός τραγουδιστής που προκάλεσε αντιδράσεις με το σόου του στα Grammy, κατά την ερμηνεία του τραγουδιού «Unholy», θέλησε να τραβήξει ξανά πάνω του όλα τα βλέμματα στην απονομή των Brit Awards 2023. Ο 30χρονος εμφανίστηκε με ένα ιδιαίτερο σύνολο του σχεδιαστή Harri, εξ’ ολοκλήρου φτιαγμένο από λάτεξ. Στο σημείο των ώμων, αλλά και των ποδιών, το «κοστούμι» φουσκώνει αρκετά, σε σημείο που γίνεται «αντιαισθητικό», όπως σχολίασαν και οι θαυμαστές του. Ολοκλήρωσε την εμφάνισή του με μαύρες μπότες, με ψηλά τακούνια. Αμέσως, το ντύσιμό του έγινε viral, με το Twitter να σχολιάζει πως «κάποιος ζητά απεγνωσμένα την προσοχή».

Someone is desperate for attention…wow 😂😂😂🤣😂 #samsmith pic.twitter.com/bE1dPlTfN3

«Λες και δεν μπορούσα να μισήσω αρκετά τον Σαμ Σμιθ. Ξαφνικά, φοράει αυτό το τερατώδες σύνολο», έγραψε κάποιος, με έναν άλλο να αναφέρει πως αυτή η προσπάθειά του να τραβήξει την προσοχή καταντάει «βαρετή». Η εμφάνισή του έρχεται λίγες ημέρες, μετά την performance που έδωσε στη σκηνή των βραβείων Grammy και σχολιάστηκε ιδιαίτερα από το κοινό, λόγω των σκηνικών και των κοστουμιών, που ήταν σαν να έχουν βγει από… την κόλαση. Ο καλλιτέχνης φορούσε μια κατακόκκινη στολή, καπέλο στολισμένο με κέρατα, τακούνια, ενώ χορεύτριες με προκλητικές στολές, κελιά και φωτιές ήταν τα βασικά στοιχεία του σόου του.

The humiliation continues for Sam Smith – WTF is THAT? pic.twitter.com/cHkHdipqkd

— Emily (@EmilyM0703) February 11, 2023