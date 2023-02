Ιπτάμενο αντικείμενο Καναδάς: O Τριντό επιβεβαίωσε ότι διέταξε την κατάρριψη του

Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος κατέρριψε ένα «αγνώστου ταυτότητας αερομεταφερόμενο αντικείμενο» πάνω από την επικράτεια Γιούκον του Καναδά το Σάββατο, καθώς σκοτάδι εξακολουθεί να καλύπτει πολλές από τις λεπτομέρειες της κατάρριψης ενός άλλου άγνωστου αντικειμένου την Παρασκευή πάνω από την Αλάσκα, από αμερικανικό μαχητικό. Ο Καναδάς έκλεισε τον εναέριο χώρο του πάνω από τμήματα του Γιούκον γύρω στις 4:50 μ.μ. (τοπική ώρα) λόγω μιας «ενεργητικής αεροπορικής άμυνας» και πέντε λεπτά αργότερα, ο πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό επιβεβαίωσε ότι «διέταξε την κατάρριψη ενός αγνώστου αντικειμένου που παραβίασε τον καναδικό εναέριο χώρο. ” «Καναδικά και αμερικανικά αεροσκάφη και ένα αμερικανικό F-22 συμμετείχαν στην αποστολή κατάρριψης του αντικειμένου που ολοκληρώθηκε με επιτυχία», έγραψε ο Τριντό στο Twitter.

Δεν αποκάλυψε καμία πληροφορία σχετικά με τη φύση του αντικειμένου ή το πού προσγειώθηκαν τα συντρίμμια του και δεν περιέγραψε την επιχείρηση ή τα πυρομαχικά που χρησιμοποιήθηκαν για την κατάρριψή του. Οι καναδικές ένοπλες δυνάμεις θα «περισυλλέξουν και θα αναλύσουν» τα συντρίμμια του «αντικειμένου», συμπλήρωσε. Η υπουργός Άμυνας του Καναδά, η Ανίτα Άναντ, υπογράμμισε επίσης μέσω Twitter ότι συζήτησε με τον Αμερικανό ομόλογό της Λόιντ Όστιν και επαναβεβαίωσε ότι οι δύο χώρες θα «υπερασπίζονται πάντα από κοινού» την εθνική τους κυριαρχία.

I ordered the take down of an unidentified object that violated Canadian airspace. @NORADCommand shot down the object over the Yukon. Canadian and U.S. aircraft were scrambled, and a U.S. F-22 successfully fired at the object.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 11, 2023