Σάκκαρη Αυστρία: Πάλεψε αλλά δεν τα κατάφερε

Εκτός τελικού στο Linz Open έμεινε η Μαρία Σάκκαρη. Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια που ήταν στο Νο1 του ταμπλό στο τουρνουά της Αυστρίας έχασε μετά από 2.32′ με 3-6, 6-3, 6-4 με ανατροπή από την Κροάτισσα Πέτρα Μάρτιτς η οποία θα παίξει την Κυριακή για τον τίτλο με την Αναστασία Ποτάποβα. Η Μαρία Σάκκαρη θα παίξει την επόμενη εβδομάδα στη Ντόχα. Αξίζει να σημειώσουμε ότι ηττήθηκε πρώτη φορά στην καριέρα της από την Μάρτιτς αφού είχε σερί 2-0 νίκες.

Στο 1ο σετ η Μαρία Σάκκαρη έσβησε 3 μπρέικ πόιντ της Πέτρα Μάρτιτς και έφτασε στο 2-1. Στο 4ο γκέιμ η Ελληνίδα είχε διπλό μπρέικ πόιντ αλλά η Κροάτισσα το έσβησε και ισοφάρισε σε 2-2. Η Σάκκαρη με ευκολία έφτασε στο 3-2 και είχε μπρέικ πόιντ στο 6ο γκέιμ. Η Μάρτιτς το έσβησε όπως και τα 2 επόμενα και με άσο ισοφάρισε σε 3-3. Ήταν η σειρά της Σάκκαρη να σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 4-3 και με μπρέικ έφτασε στο 5-3. Με το 3ο σετ πόιντ η Σάκκαρη έκλεισε το σετ σε 58′ στο 6-3. Η Σάκκαρη είχε 1/6 μπρέικ πόιντ και η Μάρτιτς 0/5.

That's a BIG win for Petra Martic 😲

She defeats top seed Sakkari 3-6, 6-3, 6-4 and will face Potapova for the title in Linz!@WTALinz | #WTALinz pic.twitter.com/lwDadxiA0v

