Λίβερπουλ – Έβερτον – Τουρκία: Μια μαγική «ένωση» για τους σεισμόπληκτους

Με αφορμή την τραγωδία που προκάλεσε στην Τουρκία και τη Συρία ο φονικός σεισμός τα ξημερώματα της Δευτέρας (6/2) το ποδόσφαιρο δείχνει για ακόμη μια φορά τον ενωτικό του χαρακτήρα και η Λίβερπουλ και η Έβερτον ανέλαβαν την πρωτοβουλία να ενωθούν για να βοηθήσουν τους σεισμοπαθείς την στιγμή που τα θύματα έχουν ξεπεράσει τις 22.000.

Οι δύο ομάδες του Μέρσεϊσάιντ θα αναμετρηθούν σε ντέρμπι στο «Άνφιλντ» τη Δευτέρα (13/2) για την Premier League και αποφάσισαν οι φανέλες που θα φορέσουν οι παίκτες των δύο ομάδων να δημοπρατηθούν και τα έσοδα που θα προκύψουν από την πώλησή τους να δοθούν στους σεισμοπαθείς. Ανάλογες πρωτοβουλίες έχουν πάρει κι άλλες πολλές ομάδες και παίκτες τις τελευταίες ημέρες, μεταξύ αυτών κι ο Τούρκος διεθνής κεντρικός αμυντικός Μερίχ Ντεμιράλ.

Match-issued shirts from Monday's Merseyside derby will be signed and auctioned, with proceeds going to the Disasters Emergency Committee (DEC)’s Turkey-Syria Earthquake Appeal. @decappeal 💙❤️

Η Λίβερπουλ και η Έβερτον αποφάσισαν να αφήσουν την αντιπαλότητά τους στην άκρη και να ενωθούν για έναν ανώτερο σκοπό, τη βοήθεια προς εκείνους που έχουν τη μεγαλύτερη ανάγκη αυτή την στιγμή. Έτσι, όπως ανακοίνωσαν, μετά τη λήξη του πολυαναμενόμενου μεταξύ τους ντέρμπι τη Δευτέρα (13/2), οι παίκτες τους θα υπογράψουν τις φανέλες που φόρεσαν έτσι ώστε να δημοπρατηθούν. Το 100% των εσόδων της δημοπρασίας θα δοθεί στην Επιτροπή Έκτακτων Καταστροφών και από εκεί θα γίνει η διανομή του, με στόχο τη στήριξη των ατόμων και των περιοχών έχουν πληγεί από τον σεισμό.

#LFC and Everton will use Monday's Merseyside derby to come together to help raise much-needed funds for those impacted by the devastating earthquakes in Turkey and Syria.

— Liverpool FC (@LFC) February 10, 2023