Μωρό γεννήθηκε στα συντρίμμια: «Βροχή» αιτημάτων υιοθεσίας για τη μικρή «Άγια»

Αμέτρητα είναι τα αιτήματα για την υιοθεσία της μικρής Άγιας, του μωρού που η διάσωσή του μόλις γεννήθηκε στα συντρίμμια του φονικού σεισμού της Τουρκίας, έκανε το γύρο του κόσμου και ράγισε τις καρδιές όλων. Η Άγια, που το όνομά της σημαίνει θαύμα στα αραβικά, είναι το κοριτσάκι που όταν εντοπίστηκε ήταν ενωμένη μέσω του ομφάλιου λώρου με τη μητέρα της, η οποία πέθανε. Το μωρό δεν έχει οικογένεια καθώς στον σεισμό έχασε και τον πατέρα του, αλλά και τα υπόλοιπα τέσσερα αδέρφια του.

The moment a child was born 👶 His mother was under the rubble of the earthquake in Aleppo, Syria, and she died after he was born , The earthquake.

May God give patience to the people of #Syria and #Turkey and have mercy on the victims of the #earthquake#الهزه_الارضيه #زلزال pic.twitter.com/eBFr6IoWaW

