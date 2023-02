Ζώα – σεισμός σε Τουρκία και Συρία: H συγκινητική διάσωση μικρού σκύλου

Καμία ζωντανή ύπαρξη δεν αφήνουν στα ερείπια των φονικών σεισμών στη Συρία και την Τουρκία οι διασώστες.

Όπως αυτό το σκυλάκι που παγιδεύτηκε από τον σεισμό σε πόλη της Συρίας.

Το βρήκαν ζωντανό μέσα στα χαλάσματα από τους διασώστες που είχαν να καθαρίσουν τα χαλάσματα γύρω από τον σκυλάκο και από την άλλη να το κάνουν όσο πιο προσεκτικά μπορούσαν, για να μην τον τραυματίσουν.

Στο βίντεο φαίνεται στα μάτια του ζώου η ευγνωμοσύνη και η ανυπομονησία να ξεφύγει επιτέλους από τα χαλάσματα. Είναι κουρασμένο, αφυδατωμένο, αλλά σώο. Και, όπως φαίνεται, οι άνθρωποι σύντομα καταφέρνουν να το απεγκλωβίσουν.

During the analysis of the rubble, rescuers found a dog that survived the collapse of a building during earthquakes.

The dog stuck under the rubble, despite being tired, was clearly delighted with the people and the water that they had with them. pic.twitter.com/dCfVfyS3CP

— Avia.Pro – 🛡️Foreign Affairs – 📡Geopolitics (@avia_pro) February 8, 2023