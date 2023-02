Καχραμάν Ξάνθη: Δολοφόνησαν πρώην ποδοσφαιριστή με σφαίρα στο πρόσωπο

Νεκρός βρέθηκε ο Αυστριακός παλαίμαχος ποδοσφαιριστής και προπονητής Βολκάν Καχραμάν σε προάστιο της Βιέννης, μετά από πυροβολισμό στο πρόσωπο. Είχε διατελέσει και αθλητής της ελληνικής ομάδας της Ξάνθης. Ειδικότερα, όπως αναφέρει ο ιστότοπος Novasport.gr, ο παλαίμαχος ποδοσφαιριστής της Ξάνθης Βολκάν Καχραμάν γνωριζόταν με τον δράση της δολοφονικής επίθεσης, σύμφωνα με τις αυστριακές αρχές.

#RIP Volkan Kahraman 🇦🇹⚽️(43)

Austrian international who made his debut against #SUI in 2002. Won all his caps at #SVPasching. His career started at #Feyenoord before going to Turkey, many sides in Austria & a short spell at #SkodaXanthi. Was shot dead by a friend

🇦🇹 3 (0) pic.twitter.com/AimbPZ2qfC

— Sporting Obituaries (@SportIconObit) February 8, 2023