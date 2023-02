Αντετοκούνμπο – All Star Game: Προπονητής στη «γιορτή» του NBA ο Greek Freak

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα είναι μόνο αρχηγός μιας εκ των δύο ομάδων στη «γιορτή» του NBA, ονόματι «All-Star Game», που θα γίνει στη Γιούτα στις 19 Φεβρουαρίου. Θα ζήσει και μια διαφορετική εμπειρία στο All-Star Weekend καθώς θα είναι προπονητής μιας εκ των δύο ομάδων του Celebrity All-Star Game. Ο «Greek Freak» θα έχει για παρέα του τα αδέρφια του Θανάση και Άλεξ Αντετοκούνμπο στον αγώνα που θα διεξαχθεί την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου στο Jon M. Huntsman Center της Σολτ Λέικ Σίτι στη Γιούτα. Επίσης ρόλο κόουτς θα έχει η χρυσή ολυμπιονίκης σκιέρ, Λίντσεϊ Βον, αλλά και σούπερ σταρ των Χιούστον Άστρος, ομάδας του μπέιζμπολ, Άλεξ Μπρέγκμαν. Οι δύο ομάδες θα εκπροσωπούν τον κυβερνήτη των Γιούτα Τζαζ, Ράιαν Σμιθ και τον μέτοχο στην ομάδα και τρεις φορές πρωταθλητή του NBA, Ντουέιν Γουέιντ.

Το NBA ανακοίνωσε τα ρόστερ των δύο ομάδων και σε αυτά συμμετέχουν διάσημοι μουσικοί, ηθοποιοί καθώς και αθλητές άλλων σπορ στις ΗΠΑ. Ανάμεσά τους βρίσκονται ονόματα όπως ο 21 Savage, η Janelle Monae, ο Cordae, ο Ozuna, ο Nicky Jam, ο Kane Brown και πολλοί άλλοι. Για την Team Ryan θα αγωνιστούν οι: Cordae (ράπερ), Ντάιαμοντ ΝτεΣίλντς (μπασκετμπολίστρια του WNBA), Κάλβιν Τζόνσον (πρώην σταρ του NFL), ΝτιΚέι Μέτλκαλφ (σταρ του NFL), Χασάν Μιχάτζ (κωμικός), Μάρκος Μάιον (παρουσιαστής), The Miz (παλαιστής WWE), Έβερετ Όσμπορν (ηθοποιός), Οζούνα (ράπερ), Γκιγέρμο Ροντρίγκεζ (παρουσιαστής), Σίνκουα Γουόλς (ηθοποιός).

Team Captains @KingJames and @Giannis_An34 will select from the Player Pool in the 2023 #NBAAllStar Draft presented by Jordan Brand.

It will air as a new, live pregame segment at the 2023 NBA All-Star Game on Sunday, Feb. 19 at 7:30 pm ET from Vivint Arena in Salt Lake City. pic.twitter.com/fkl1kg3adQ

— NBA (@NBA) February 3, 2023