Τζιλ Μπάιντεν – Καμάλα Χάρις: Το φιλί στο.. στόμα με τον σύζυγο της αντιπρόεδρου

Ένα περίεργο φιλί μοιράστηκαν μπροστά στις κάμερες η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζιλ Μπάιντεν, και ο σύζυγος της αντιπρόεδρου Καμάλα Χάρις. Λίγο πριν από την χθεσινή ομιλία του Αμερικανού προέδρου Τζο Μπάιντεν για την Κατάσταση του Έθνους, η Τζιλ Μπάιντεν και ο Νταγκ Έμχοφ χαιρετήθηκαν με ένα φιλί στα χείλη. Το βίντεο, που έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει την Πρώτη Κυρία να σφίγγει τα χέρια της καθώς κατευθυνόταν στην κατάμεστη αίθουσα προς τον σύζυγο της αντιπροέδρου Καμάλα Χάρις. Έπιασε ο ένας τα χέρια του άλλου και χαμογέλασαν προτού αγκαλιαστούν και φιληθούν, όπως βλέπει κανείς στο βίντεο. Το ζευγάρι συνέχισε να κρατιέται -χέρι – χέρι μετά το «θερμό» χαιρετισμό, με την Τζιλ Μπάιντεν να στέκεται στο πλευρό του Νταγκ Έμχοφ.

Κανείς στο άμεσα περιβάλλον δεν φάνηκε να ενοχλείται από το φιλί μεταξύ της συζύγου του προέδρου και του συζύγου της αντιπροέδρου. Το βίντεο έγινε viral, με τον οικοδεσπότη του podcast Μπένι Τζόνσον να γράφει στο Twitter: «Μήπως η Τζιλ Μπάιντεν μόλις φίλησε τον σύζυγο της Καμάλα στα χείλη;» ενώ ένας άλλος ρώτησε: «Γιατί η Τζιλ Μπάιντετν φίλησε τον Ντάγκ Έμχοφ στο στόμα;» και ένας τρίτος πρόσθεσε: «Δεν είχα την Τζιλ Μπάιντεν να φιλάει στο στόμα τον σύζυγο της Καμάλα Χάρις».

Did Jill Biden just kiss Kamala's husband on the LIPS?! pic.twitter.com/KvrUxSI8Lu

— Benny Johnson (@bennyjohnson) February 8, 2023