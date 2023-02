Σεισμός Τουρκία – Μητσοτάκης: Το tweet του πρωθυπουργού

Σε ανάρτησή του στο twitter ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε τη βαθιά θλίψη του για τον καταστροφικό σεισμό που χτύπησε την Τουρκία και τη Συρία και τόνισε πως η Ελλάδα είναι έτοιμη να προσφέρει άμεση βοήθεια.

Deeply saddened by the devastating earthquake disaster in Türkiye and Syria. Our heartfelt condolences go out to the families of the victims and our thoughts are with all the people affected. Greece is mobilizing its resources and will assist immediately.

