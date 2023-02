Κινέζικο μπαλόνι ΗΠΑ: Το Πεκίνο καταδικάζει την κατάρριψη του

Το υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας καταδίκασε σήμερα την απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης να καταρρίψει το κινεζικό μπαλόνι που εισήλθε τις προηγούμενες ημέρες στον εναέριο χώρο των Ηνωμένων Πολιτειών, επαναλαμβάνοντας ότι δεν εξυπηρετούσε στρατιωτικούς σκοπούς. Παράλληλα, η Κίνα κατηγόρησε την Ουάσιγκτον για «υπερβολική αντίδραση και σοβαρή παραβίαση των διεθνών πρακτικών». «Η Κίνα εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά της και διαμαρτύρεται για τη χρήση βίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες», αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών, συμπληρώνοντας ότι «επιφυλάσσεται του δικαιώματος» να απαντήσει. Σύμφωνα με υψηλόβαθμο αξιωματούχο του αμερικανικού Πενταγώνου, το μπαλόνι καταρρίφθηκε σε απόσταση περίπου έξι ναυτικών μιλίων από τα παράλια των ΗΠΑ. Χτυπήθηκε από πύραυλο AIM-9X που εκτοξεύτηκε από ένα μαχητικό αεροσκάφος F-22 και δεν υπήρξαν παράπλευρες ζημιές ή κίνδυνος για τους πολίτες, συμπλήρωσε.

Το κινεζικό μπαλόνι εισήλθε στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ στις 28 Ιανουαρίου, πέρασε στον εναέριο χώρο του Καναδά στις 30 του μηνός και την επομένη ξαναμπήκε στον αμερικανικό εναέριο χώρο. Ο αμερικανικός στρατός θα επιδιώξει να ανασύρει το ωφέλιμο φορτίο του μπαλονιού. Σύμφωνα με αξιωματούχο, τα συντρίμμια είναι διασκορπισμένα σε μια ακτίνα 11 χιλιομέτρων. Σε ανακοίνωσή του, ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας Λόιντ Όστιν υπογραμμίζει ότι το συγκεκριμένο μπαλόνι χρησιμοποιήθηκε από την Κίνα σε μια προσπάθεια να παρακολουθήσει στρατηγικές εγκαταστάσεις των ΗΠΑ.

Αντιθέτως, το Πεκίνο ισχυρίζεται ότι το μπαλόνι εξυπηρετούσε «ερευνητικούς σκοπούς, κυρίως μετεωρολογικούς» και ότι σε καμία περίπτωση δεν συνιστούσε στρατιωτική απειλή για τις ΗΠΑ. Είχε χαρακτηρίσει «ατύχημα» την είσοδό του στον εναέριο χώρο των ΗΠΑ, αποδίδοντάς το σε λόγους «ανωτέρας βίας». Παράλληλα κατηγόρησε πολιτικούς και μέσα ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εκμεταλλεύτηκαν το περιστατικό για να δυσφημίσουν την Κίνα.

Την ίδια ώρα ο Καναδάς, μέσω του πρωθυπουργού του Τζάστιν Τριντό, χαιρέτισε την απόφαση των ΗΠΑ για την κατάρριψη του μπαλονιού. Ο Καναδός πρωθυπουργός τόνισε ότι το κινεζικό μπαλόνι «παραβίαζε τον εναέριο χώρο των ΗΠΑ και το διεθνές δίκαιο». «Ο Καναδάς υποστηρίζει αυτήν την ενέργεια. Θα εξακολουθήσουμε να συνεργαζόμαστε, μεταξύ άλλων στο πλαίσιο της NORAD (Διοίκηση Αεροδιαστημικής Άμυνας της Βόρειας Αμερικής, για την ασφάλεια και την άμυνά μας», ανέφερε ο Τριντό σε ανάρτησή του στο Twitter. Η υπουργός Άμυνας Ανίτα Άναντ ανέφερε από την πλευρά της ότι η ίδια και ο πρωθυπουργός Τριντό ενημερώθηκαν για την επιχείρηση από τον σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας και τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας. Η καναδική κυβέρνηση υποστηρίζει πλήρως τα μέτρα που ελήφθησαν, τόνισε, ευχαριστώντας την Ουάσινγκτον για τη στενή συνεργασία τους.

Today, the United States brought down China’s high-altitude surveillance balloon that violated American and Canadian airspace and international law. Canada strongly supports this action – we’ll keep working together, including through @NORADCommand, on our security and defence. https://t.co/qgcAMixvuU

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 4, 2023