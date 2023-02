Τον Νοέμβριο η 3η Διάσκεψη The Greeks Are Back 2023

Η 3η Διάσκεψη The Greeks Are Back θα πραγματοποιηθεί στις 10 Νοεμβρίου 2023, στο ξενοδοχείο The Margi. Πρόκειται για την τρίτη, κατά σειρά, διάσκεψη της πρωτοβουλίας The Greeks Are Back, στην οποία συμμετέχουν κάθε χρόνο δεκάδες Έλληνες που εργάζονται ως ανώτερα στελέχη σε μεγάλες εταιρείες του εξωτερικού και η οποία έχει ως στόχο την αξιοποίηση των προτάσεων εκ μέρους των έμπειρων αυτών στελεχών για την προσέλκυση επενδύσεων στην Ελλάδα.

Στη φετινή Διάσκεψη, οι συμμετέχοντες θα συζητήσουν και θα καταθέσουν τις προτάσεις τους σχετικά με τις εξής θεματικές:

Μετάβαση σε ένα οικονομικό μοντέλο πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης.

Υγεία: Μεταρρυθμίσεις, καινοτομία, ψηφιοποίηση, αύξηση πόρων.

Επανατοποθέτηση της Ελλάδας ως προορισμού καινοτομίας και ψηφιακών επενδύσεων.

Ελληνικό τραπεζικό σύστημα: μοχλός ανάπτυξης.

Defense Intelligence και κυβερνοασφάλεια.

Ελλάδα, η χώρα του ευ ζην.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της οργανώτριας εταιρείας Public Affairs and Networks και ιδρυτής της πρωτοβουλίας The Greeks Are Back, κ. Ανδρέας Γιαννόπουλος, δήλωσε: «Στα δύο πρώτα χρόνια της πρωτοβουλίας The Greeks Are Back μετρούμε ήδη περίπου 100 συμμετοχές Ελλήνων και Ελληνίδων που εργάζονται ως ανώτερα στελέχη σε μεγάλες εταιρείες στο εξωτερικό. Πόσες χώρες, αλήθεια, διαθέτουν αυτό το ανεκτίμητο άυλο κεφάλαιο; Η χώρα οφείλει να εκμεταλλευθεί και να αξιοποιήσει τη γνώση, την εμπειρία και, εν τέλει, τη θετική ενέργεια που φέρνουν μαζί τους αυτά τα στελέχη, τα οποία επιθυμούν διακαώς να επιστρέψουν αξία στην πατρίδα τους».