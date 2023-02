Δολοφονία Αφροαμερικανού ΗΠΑ: Νέο σοκ

Σάλο έχει προκαλέσει στις ΗΠΑ η νέα δολοφονία πολίτη από αστυνομικούς με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο του κόσμου. Στο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media απεικονίζονται αστυνομικοί να ανοίγουν πυρ και να σκοτώνουν έναν ανάπηρο, ο οποίος είχε εγκαταλείψει το καροτσάκι του και προσπαθούσε να ξεφύγει αν και ακρωτηριασμένος στα κάτω άκρα. Οι τρεις αστυνομικοί από το αστυνομικό τμήμα του Χάντινγκτον Παρκ στο Λος Άντζελες καταγράφονται στο βίντεο, καθώς πυροβολούν τουλάχιστον οκτώ φορές κατά του αναπήρου. Το θύμα είναι ο Άντονι Λόουι Τζούνιορ, 36 χρόνων, πατέρας δύο παιδιών.

«Δολοφόνησαν τον γιο μου, που ήταν σε αναπηρική καρέκλα, χωρίς πόδια. Κάτι πρέπει να γίνει», δήλωσε η μητέρα του θύματος, Ντόροθι Λόουι. Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Χάντινγκτον Παρκ, οι αστυνομικοί επενέβησαν επειδή υπήρξε κλήση ότι ο άνδρας είχε μαχαιρώσει κάποιον τρίτο, απρόκλητα και όταν είδε τους ένστολους προσπάθησε να διαφύγει κρατώντας το μαχαίρι. Στο σημείο έσπευσε και δεύτερο αστυνομικό όχημα. Οι αστυνομικοί προσπάθησαν «ανεπιτυχώς»- σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή- να τον ακινητοποιήσουν με taser.

Οι αστυνομικοί τον πυροβόλησαν στον κορμό και όταν έπεσε στο πεζοδρόμιο, του πέρασαν χειροπέδες. Εκεί ξεψύχησε ύστερα από λίγα λεπτά. «Ο ύποπτος χτυπήθηκε με taser δύο φορές από αστυνομικούς του Χάντινγκτον Παρκ, αλλά ήταν αναποτελεσματικό. Ο ύποπτος αποπειράθηκε να πετάξει το μαχαίρι κατά των αστυνομικών, την στιγμή που ένας από τους εμπλεκόμενους αστυνομικούς πυροβόλησε», όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της αστυνομίας. Οι αστυνομικοί που ενεπλάκησαν έχουν τεθεί εκτός υπηρεσίας «για λίγες μέρες», σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη του Λος Άντζελες, αλλά δεν έχει ασκηθεί ακόμη δίωξη εναντίον τους. Αδιευκρίνιστο επίσης παραμένει ποιο είναι το άτομο που υποτίθεται ότι επιχείρησε να μαχαιρώσει ο ανάπηρος, όπως τουλάχιστον αναφέρει η επίσημη αστυνομική ανακοίνωση, και τι ακριβώς συνέβη σε αυτό το περιστατικό.

Huntington Park, California police officers shoot dead Anthony Lowe Jr, a double amputee man who tried to run away from them on the stumps of his legs. The cops said they were afraid Lowe would throw the knife he had at them. pic.twitter.com/y4FjqED4Hy

