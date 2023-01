Πάμελα Άντερσον – ντοκιμαντέρ: Εμφάνιση αλά… Baywatch στην πρεμιέρα του «Pamela: A Love Story»

Σαν να μην πέρασε μια μέρα… Η Πάμελα Άντερσον έκλεψε την παράσταση στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ του Netflix «Pamela: A Love Story» χθες στο Λος Άντζελες. Η σταρ της σειράς Baywatch, 55 ετών σήμερα, ανέδειξε την απίστευτα καλλίγραμμη σιλουέτα της και τα γυμνασμένα της χέρια με μια κατακόκκινη εφαρμοστή τουαλέτα. Την ηθοποιό συνόδεψαν στην εκδήλωση και οι γιοι της Μπράντον Τόμας, 26 ετών, και Ντίλαν Λι, 25 ετών, τους οποίους η Άντερσον έχει αποκτήσει με τον πρώην σύζυγό της Τόμι Λι. Η ιδέα της Πάμελα να φορέσει αυτό το κόκκινο ξύπνησε μνήμες από τα παλιά όταν όργωσε τις παραλίες υποδυόμενη τη ναυαγοσώστρια CJ Parker στην τηλεοπτική σειρά Baywatch του 1992, όπου φορούσε ένα κόκκινο ολόσωμο μαγιό.

Το «Πάμελα, μια Ιστορία Αγάπης» είναι σκηνοθετημένο από τον Ράιν Γουάιτ, γνωστό για τα «Good Night Oppy», «The Case Against 8», «Good OI’ Freda» και «Ask Dr. Ruth». Η Πάμελα Άντερσον αναδείχθηκε για πρώτη φορά ως το κορυφαίο μοντέλο του Playboy και ως Playmate το 1990. Για πολλά συνέχιζε να κατέχει το ρεκόρ με τα περισσότερα εξώφυλλα του εν λόγω περιοδικού από οποιαδήποτε άλλη συνομήλική της. Αργότερα εμφανίστηκε στην κωμική σειρά του ABC, το «Home Improvement», καθώς και στο «Baywatch». Έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές ταινίες του Χόλυγουντ, συμπεριλαμβανομένων των «Superhero Movie», «Barb Wire» και «Blonde and Blonder».

