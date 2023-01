Ουκρανία – πρώην πρωθυπουγός: Σάλος με τις διακοπές της Γιούλια Τιμοσένκο

Στόχος σφοδρών επικρίσεων στα ουκρανικά social media – και όχι μόνο – έχει γίνει η Γιούλια Τιμοσένκο, πρώην πρωθυπουργός της χώρας και επικεφαλής του κόμματος της Πανουκρανικής Ένωσης «Πατρίδα». Πρόσφατα δημοσιεύματα αποκάλυψαν ότι η 59χρονη πολιτικός ταξίδεψε στο Ντουμπάι για την πρωτοχρονιά και πέρασε εκεί τις πρώτες ημέρες του νέου έτους, την ώρα που ο πόλεμος στην Ουκρανία διανύει μία από τις πιο κρίσιμες και καθοριστικές φάσεις του.

Σύμφωνα με την Ουκραΐνσκαγια Πράβντα, η Τιμοσένκο διέμεινε στη βίλα του πεντάστερου ξενοδοχείου Κεμπίνσκι, στο τεχνητό νησί Παλμ Τζουμέιρα. Κατά την παραμονή της στο Ντουμπάι, η επικεφαλής της «Πατρίδας» κράτησε χαμηλό προφίλ, όπως επισημαίνει η εφημερίδα, αποφεύγοντας τις εμφανίσεις σε πολυσύχναστα σημεία. Ωστόσο δημοσιογράφοι κατάφεραν να ξετρυπώσουν την πολιτικό και τον σύζυγό της σε ιδιωτική παραλία του ξενοδοχείου στις 5 Ιανουαρίου. Η Τιμοσένκο, σημειώνει ο αρθρογράφος, αποχώρησε αμέσως από την πλαζ όταν κατάλαβε ότι η παρουσία της τραβούσε την προσοχή.

