Πατέρας Τζόκοβιτς – υποστηρικτές Πούτιν: Η πρώτη δήλωση του Σέρτζαν μετά το σάλο

«Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω αυτή την αναστάτωση, έχουμε ζήσει τον εφιάλτη του πολέμου» ανέφερε μεταξύ άλλων ο πατέρας του Νόβακ Τζόκοβιτς, Σέρτζαν, μετά το σάλο που προκλήθηκε, με τις φωτογραφίες του με υποστηρικτές του Πούτιν και του πολέμου στην Ουκρανία στο Australian Open. Ο Σέρτζαν Τζόκοβιτς προχώρησε σε διευκρινιστική δήλωση, στην οποία φρόντισε να απολογηθεί για την εμφάνιση του σε φωτογραφίες με υποστηρικτές του Πούτιν, μετά από τον προημιτελικό του Σέρβου τενίστα στο Australian Open. Ο πατέρας του Τζόκοβιτς ανέφερε ότι δεν ήθελε να εμπλακεί στο συγκεκριμένο συμβάν και ότι η πρόθεσή του ήταν να βγάλει φωτογραφίες με υποστηρικτές του Νόλε. Μάλιστα, τόνισε ότι η οικογένειά του έχει βιώσει πόλεμο και προσεύχεται μόνο για ειρήνη.

«Είμαι εδώ για να υποστηρίξω τον γιο μου και μόνο. Δεν είχα πρόθεση να προκαλέσω αυτά τα πρωτοσέλιδα και αυτή την αναστάτωση. Ήμουν έξω με υποστηρικτές του Νόβακ, όπως κάνω σε όλα τα ματς του γιου μου για να πανηγυρίσω τις νίκες του και να βγάλω φωτογραφία μαζί τους. Δεν είχα πρόθεση να εμπλακώ με αυτό. Η οικογένειά μου έχει ζήσει τον εφιάλτη του πολέμου και εύχεται μόνο για ειρήνη. Οπότε δεν θα υπάρχει αναστάτωση στον ημιτελικό για τον γιο μου ή τον άλλο παίκτη. Επέλεξα να το δω από το σπίτι. Εύχομαι να δούμε ένα καλό ματς και θα ζητωκραυγάζω για τον γιο μου, όπως πάντα», ανέφερε στη δήλωσή του ο Σέρτζαν Τζόκοβιτς, ο οποίος δεν βρέθηκε στη Rod Laver Arena για τον αγώνα του γιου του με τον Πολ.

Novak Djokovic’s father has been filmed posing with pro-Russian protesters at the @AustralianOpen quarter-final | @BaumgartelSteph pic.twitter.com/KzRfhI3kGe

— 10 News First (@10NewsFirst) January 26, 2023