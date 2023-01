Λάρι Ρέι ΗΠΑ: Στη φυλακή ο 63χρονος για τη σεξουαλική εκμετάλλευση φοιτητών

Η αμερικανική δικαιοσύνη καταδίκασε χθες Παρασκευή τον 63χρονο Λαρι Ρέι σε φυλάκιση 60 ετών για τη σεξουαλική εκμετάλλευση συμφοιτητών της κόρης του στο Κολλέγιο Σάρα Λόρενς της Νέας Υόρκης. Η υπόθεση αναδείχθηκε σε πρωτοσέλιδα του αμερικανικού Τύπου κατά τη διάρκεια της δίκης του, την περασμένη άνοιξη, όταν ο Ρέι κρίθηκε ένοχος για 15 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας ενός δικτύου σεξουαλικής εκμετάλλευσης, σεξουαλικών επιθέσεων και εξώθησης νεαρών γυναικών στην πορνεία.

«Ο Λαρι Ρέι είναι ένα τέρας», τόνισε ο ομοσπονδιακός εισαγγελέας του Μανχάταν Ντέμιαν Ουίλιαμς. Από το 2010, «επί χρόνια (…) ήλεγχε τις συνειδήσεις και τα σώματα των θυμάτων του, αποκομίζοντας εκατομμύρια δολάρια», είπε μεταξύ άλλων στην αγόρευσή του.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, ο Ρέι προσέγγιζε συμφοιτητές (σ.σ. άνδρες και γυναίκες) της κόρης του στο Κολλέγιο Σάρα Λόρενς σκοπεύοντας να κερδίσει σταδιακά την εμπιστοσύνη τους. Όταν το κατάφερνε, άρχιζε να τους χειραγωγεί, να τους εκμεταλλεύεται σεξουαλικά, να τους εξωθεί στην πορνεία και να εκβιάζει τόσο τους ίδιους όσο και τις οικογένειές τους για να αποκομίζει τεράστια χρηματικά ποσά. Η Κλόντια Ντρούρι κατήγγειλε τον Ρέι για εξώθηση στην πορνεία, ξυλοδαρμούς και εκβιασμούς. Περιγράφοντας ένα περιστατικό, ανέφερε: «Με έγδυσε, με έδεσε σε μια καρέκλα και με έπνιγε με μια πλαστική σακούλα μέχρι να τον ικετεύσω για τη ζωή μου». Ένα άλλο θύμα του, ο Ντάνιελ Λεβίν είπε ότι ο Ρέι βασάνιζε τον ίδιο και φίλους του, περιγράφοντας σαδιστικές επιθέσεις με αιχμηρά αντικείμενα και σεξουαλικά βοηθήματα.

Τον Απρίλιο του 2019, κατόπιν έρευνας του περιοδικού The Cut, αποκαλύφθηκε η δράση του Λόρενς Ρέι και οι καταγγελίες άρχισαν να πέφτουν βροχή, με αποτέλεσμα η υπόθεση να πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Η συγκατηγορούμενη του Ρέι, η 31χρονη Ιζαμπέλα Πόλοκ – πρώην φοιτήτρια στο Κολλέγιο Σάρα Λόρενς, η οποία έχει παραδεχθεί την ενοχή της – αναμένεται να μάθει τον Φεβρουάριο την ποινή της.

