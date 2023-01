Σεξ στον δρόμο: Ελληνας οδηγός ράλλυ κατέγραψε την… εικόνα της χρονιάς

Περισσότερη δράση από ότι περίμεναν έλαβαν όσοι συντονίστηκαν για να παρακολουθήσουν σε ζωντανή μετάδοση τον αγώνα ράλι του Μόντε Κάρλο την Πέμπτη και αυτό διότι εκτός από τις προσπάθειες των οδηγών είδαν και ένα ζευγάρι να κάνει σεξ. Το ασυγκράτητο ζευγάρι… πιάστηκε από την κάμερα του 58χρονου Έλληνα οδηγού Ιορδάνη Σερδερίδη. Ενώ λοιπόν ήταν στη μήκους 24.9 χιλιομέτρων ειδική La Cabanette/Col de Castillon και βρισκόταν σε σημείο όπου το Puma Rally1 έμπαινε σε μια στροφή, οι προβολείς έφεξαν στη δεξιά πλευρά του δρόμου οπού εκτυλίσσονταν ερωτικές σκηνές!

Το ζευγάρι δεν έδειξε να ενοχλείται ιδιαίτερα παρά το γεγονός ότι η πράξη τους προβλήθηκε σε ζωντανή ροή στον ιστότοπο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Ράλι, ενώ το γεγονός ακόμα πιο «kinky» καθώς υπήρχαν και… θεατές που παρακολουθούσαν το σεξ σόου, με έναν άντρα που φορούσε μπλε μπουφάν να βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από το ζευγάρι Μπορεί ο Σεμπαστιέν Οζιέ να έκλεισε την ημέρα με προβάδισμα 36 δευτερολέπτων και να είναι πια το ξεκάθαρο φαβορί για τη νίκη στον εναρκτήριο γύρο του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος ράλλυ, όμως ο Ιορδάνης Σερδερίδης έχει καταγράψει την εικόνα της χρονιάς από την πρώτη κιόλας ημέρα δράσης του WRC για το 2023.

Et comme chaque année, on a droit à la pleine lune !

Enfin, là on a Kevin qui grimpe la Cindy ! pic.twitter.com/WJZQnZUbQE

