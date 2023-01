Τσιτσιπάς – Αυστραλιανό Όπεν: Το ξεκαρδιστικό σκετς του τενίστα

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς φαίνεται να λατρεύει τη θετική ενέργεια και την αγάπη που του δίνει το κοινό στο Melbourne Park καθώς προχωράει στο Australian Open και συνεχίζει να «κυνηγά» το όνειρο της κατάκτησης του πρώτου Grand Slam τίτλου της καριέρας του. Μετά την πρόκρισή του στους «16» του τουρνουά τένις νικώντας με 3-0 τον Τάλον Γκρίκσπορ, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε τους θεατές να γελάσουν με την ψυχή τους, κάνοντας και πάλι αστείο χρησιμοποιώντας Αυστραλιανή προφορά.

«That was a fair crack of the whip mate», είπε ο Τσιτσιπάς και το κοινό ξέσπασε σε γέλια καθώς άκουσε την προσπάθειά του να μιλήσει στην τοπική αργκό. Η φράση σημαίνει πως του δόθηκε μια καλή ευκαιρία για να προσπαθήσει (και να περάσει στην επόμενη φάση). Αν μη τι άλλο, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει το κοινό – και όχι μόνο την ελληνική ομογένεια – στο… τσεπάκι του και λογικά κόντρα στον Γιανίκ Σίνερ θα μοιάζει σα να παίζει «εντός έδρας».

Πέραν της τοποθέτησής του για την αναμέτρηση, ο Τσιτσιπάς ζήτησε από μεσίτες στη Μελβούρνη να τον «ενημερώσουν αν υπάρχουν διαθέσιμες ευκαιρίες» για να αποκτήσει σπίτι όπως είχε πει στην προηγούμενη συνέντευξή του όπου αποκάλυψε πως θα τον ενδιέφερε μελλοντικά να αποκτήσει ένα σπίτι στην Αυστραλία. Επίσης ρωτήθηκε για το γεγονός ότι στο προηγούμενο αγώνα του είχε φέρει έτοιμα αυτόγραφα με τον Έλληνα τενίστα να σημειώνει: «Συνήθως μετά από έναν αγώνα σαν κι αυτόν, θα πάω στο δωμάτιό μου μετά από λίγες ώρες και θα αφιερώσω λίγο χρόνο στον κόσμο που με υποστηρίζει».

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς πρόσθεσε: «Είναι κάτι που πολλοί παίκτες αμελούν. Οι φαν είναι πολύ σημαντικοί για μένα. Αυτοί που έρχονται στους αγώνες, αλλά και εκείνοι που δεν έχουν τη δυνατότητα να έρχονται στους αγώνες μου. Τους στέλνω κάρτες, τους στέλνω γράμματα και πιστεύω πως αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της ζωής μου». Μάλιστα, τα έτοιμα αυτόγραφα μάλλον… εξαντλήθηκαν και υπέγραψε εκείνος στους θεατές που του ζητούσαν αυτόγραφα πάνω σε αναμνηστικές μπάλες ή άλλα αντικείμενα.

Wait this is genius

Instead of having to sign autographs one by one, Tsitsipas is handing out pre-signed postcards of him to fans pic.twitter.com/DJhVVkkE3J

— Bastien Fachan (@BastienFachan) January 18, 2023