Πληθωρισμός Βρετανία: Ο υπουργός Οικονομικών εξηγεί γιατί… αυξήθηκε η τιμή του καφέ

Ο υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας επιχείρησε να εξηγήσει το φαινόμενο του αυξημένου πληθωρισμού και στη χώρα του με ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, αλλά η προσπάθεια μάλλον έπεσε στο κενό. Στο βίντεο, ο Τζέρεμι Χαντ εμφανίζεται να παραγγέλνει καφέ ενώ, στη συνέχεια εξηγεί τι κάνει για να αντιμετωπίσει την αύξηση των τιμών. Πέρυσι, όπως λέει ο Χαντ, ένας καφές κόστιζε 2,5 λίρες ενώ σήμερα κοστίζει τρεις λίρες. Υπάρχουν «πολλοί λόγοι» για την αύξηση του πληθωρισμού, λέει ο υπουργός, όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία που αυξάνουν τις τιμές. «Αυτά σημαίνουν ότι και το κόστος του φλιτζανιού του καφέ αυξήθηκε».

Το μικρό μάθημα του Χαντ δεν άρεσε καθόλου στα κόμματα της αντιπολίτευσης, τους Εργατικούς και τους Φιλελεύθερους Δημοκράτες, που τον συνέκριναν ακόμη και με τον Μίστερ Μπιν. Ο υπουργός, λέει η αντιπολίτευση, επέλεξε να καλλωπίσει τα βασικά αίτια του προβλήματος στη χώρα, που ήταν η καταστροφική οικονομική πολιτική της κυβέρνησης της Λιζ Τρας. Η κυβέρνηση του Ρίσι Σούνακ έχει δηλώσει ότι φέτος ο πληθωρισμός θα μειωθεί στο μισό, με το BBC να σημειώνει ότι αυτό είναι μάλλον αναμενόμενο λόγω των μειώσεων στις τιμές της ενέργειας και της επίλυσης των προβλημάτων με τον εφοδιασμό. Η πρόβλεψη για το 2023 είναι ότι ο πληθωρισμός θα πέσει στο 3,75%, το μισό από το τρέχουν επίπεδο. Η Τράπεζα της Αγγλίας περιμένει μείωση στο 5%.

Why is inflation high and how are we going to halve it?

Grab a coffee and let Chancellor @Jeremy_Hunt explain. pic.twitter.com/8mpf4xfxCO

— HM Treasury (@hmtreasury) January 18, 2023