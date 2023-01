Νεπάλ συντριβή αεροσκάφους: Ομάδες διάσωσης στο σημείο, συγκλονιστικά βίντεο

Τουλάχιστον 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους της Yeti Airlines με 72 επιβαίνοντες στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), όπως δήλωσε εκπρόσωπος του στρατού του Νεπάλ. «Αναμένουμε ότι θα ανασύρουμε και άλλα πτώματα», δήλωσε ο Κρίσνα Μπαντάρι, εκπρόσωπος του στρατού, στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters. «Το αεροπλάνο έγινε κομμάτια».

Τοπικός αξιωματούχος που μίλησε στο κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα διευκρίνισε πως το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση προς την Ποχάρα από την πρωτεύουσα Κατμαντού, συνετρίβη κοντά στον ποταμό Σέτι.

#Yeti Airlines planes crashed in #Nepal.

68 Passengers and 4 Crew were in the plane. Praying for everyone’s safety🙏 pic.twitter.com/PO7oFy6U4W

