Νεπάλ αεροπλάνο – συντριβή: Βίντεο – ντοκουμέντο από τις τελευταίες στιγμές

Τουλάχιστον 40 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σήμερα σε συντριβή αεροσκάφους της Yeti Airlines στην περιοχή Ποχάρα του Νεπάλ (κεντρικά), όπως δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας του Νεπάλ. Πρόκειται για τη χειρότερη αεροπορική τραγωδία στη μικρή αυτή χώρα των Ιμαλαΐων τα τελευταία σχεδόν πέντε χρόνια. Εκατοντάδες διασώστες συνέχιζαν να ερευνούν τον χώρο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος, που είχε ξεκινήσει την πτήση του από την πρωτεύουσα Κατμαντού.

Yeti Airlines ATR-72 aircraft crashes near Pokhara. 68 passengers on board. #BreakingNews #Nepal #नेपाल #यति pic.twitter.com/pQQnPM5iWZ

News- #Yeti Airlines plane going from #Kathmandu to Pokhara #crashed .

#Yeti Airlines planes crashed in #Nepal.

68 Passengers and 4 Crew were in the plane. Praying for everyone’s safety🙏 pic.twitter.com/PO7oFy6U4W

