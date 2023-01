Βραζιλία ταραχές – επεισόδια: Απέτυχε το πραξικόπημα, ο Λούλα επέστρεψε στην πρωτεύουσα

Σκηνές χάους επικράτησαν χθες στην πρωτεύουσα της Βραζιλίας, όταν οπαδοί του Μπολσονάρο εισέβαλαν στις τρεις έδρες των τριών εξουσιών: Κογκρέσο, Ανώτατο Δικαστήριο, Προεδρικό Μέγαρο. Οι οργανωμένοι οπαδοί του πρώην προέδρου Μπολσονάρο, φορώντας ρούχα στα χρώματα της Βραζιλίας έσπασαν τους αστυνομικούς κλοιούς και εισέβαλαν στα κτίρια προκαλώντας μεγάλες καταστροφές και παραδίδοντας στο χάος τη χώρα. Η διεθνής κοινότητα έστρεψε το βλέμμα της στη Βραζιλία που αντιμετώπιζε καταστάσεις ανάλογες με εκείνες στις ΗΠΑ κατά την εισβολή των οπαδών Τραμπ στο Καπιτώλιο. Οπως και τότε έτσι και τώρα οι ηττημένοι υποψήφιοι πρόεδροι δεν είχαν παραδεχθεί δημόσια την ήττα τους και τη νίκη του αντιπάλου τους και οι αφιονισμένοι οπαδοί τους δεν αποδέχονταν τα εκλογικά αποτελέσματα, με αποτέλεσμα τις αδιανόητες εικόνες που εκτυλίχθηκαν.

CNN: BRAZIL 🇧🇷 It's another January 6th 🤣😆 pic.twitter.com/IKi7pnp8Tk — Joni Job (@jj_talking) January 8, 2023

Επέστρεψε στην Μπραζίλία ο Λούλα

Βραζιλιάνος πρόεδρος Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα επέστρεψε στην Μπραζίλια και πήγε να διαπιστώσει την έκταση των ζημιών στο προεδρικό μέγαρο και κατόπιν στο Ανώτατο Δικαστήριο μετά την εισβολή οπαδών του προκατόχου του Ζαΐχ Μπολσονάρου, που προκάλεσαν επίσης εκτεταμένες φθορές στα κτίρια των σωμάτων του Κογκρέσου, απαθανάτισαν πλάνα που μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Globo. Ο κεντροαριστερός πρόεδρος, που ανέλαβε τα καθήκοντά του πριν από μόλις μια εβδομάδα, είπε νωρίτερα σε ομιλία του στην πολιτεία Σαν Πάουλου ότι ο ακροδεξιός προκάτοχός του «ενεθάρρυνε» τους «φανατικούς φασίστες βάνδαλους» να εισβάλουν στις έδρες των τριών εξουσιών -εκτελεστικής, νομοθετικής και δικαστικής- στην Μπραζίλια.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τα κυβερνητικά κτίρια

Άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας έθεσαν ξανά υπό τον έλεγχό τους το Κογκρέσο, το Ανώτατο Δικαστήριο και το προεδρικό μέγαρο στην Μπραζίλια, μετέδωσε το τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Globonews. Λίγο νωρίτερα, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα κήρυξε «ομοσπονδιακή παρέμβαση» μέχρι τις 31 Ιανουαρίου, κάτι που σημαίνει ότι οι δυνάμεις ασφαλείας, οι οποίες συνήθως ελέγχονται από τις πολιτειακές και τοπικές αρχές, θα τεθούν υπό ομοσπονδιακή διοίκηση. Με το διάταγμα, όλες οι δυνάμεις ασφαλείας της Μπραζίλια τίθενται υπό τον έλεγχο ενός προσώπου που όρισε ο Λούλα, του Ρικάρντο Γκαρσία Καπέλι. Ο τελευταίος λογοδοτεί απευθείας στον πρόεδρο και μπορεί να χρησιμοποιήσει «κάθε όργανο, πολιτικό ή στρατιωτικό» για τη διατήρηση της τάξης. Ο Λούλα καταδίκασε την εισβολή των «βανδάλων φασιστών» τονίζοντας ότι «θα τους βρούμε όλους και θα τιμωρηθούν όλοι».

«Η δημοκρατία εγγυάται την ελευθερία της έκφρασης αλλά απαιτεί επίσης να γίνονται σεβαστοί οι θεσμοί. Αυτό που έκαναν αυτοί οι βάνδαλοι, αυτοί οι φανατικοί φασίστες (…) δεν έχει προηγούμενο στην ιστορία της χώρας μας. Αυτoί που χρηματοδότησαν (τις διαδηλώσεις) θα πληρώσουν για αυτές τις ανεύθυνες και αντιδημοκρατικές ενέργειες», επέμεινε.

🚨#BREAKING: Mass arrests of pro-Bolsonaro protesters at the presidential palace 📌#Brasilia | #Brazil

⁰Currently, a large group of riot police has surrounded pro-Bolsonaro protesters as multiple protesters are currently being arrested Mass numbers pic.twitter.com/DmZOPL6pxO — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) January 8, 2023

Το Ανώτατο Δικαστήριο παύει τον κυβερνήτη της Μπραζίλιας για 90 ημέρες

Δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Βραζιλίας, ο Αλεσάντρ τζι Μοράις, αποφάσισε αργά το βράδυ της Κυριακής να παυθεί για 90 ημέρες ο κυβερνήτης της Μπραζίλιας, ο Ιμπανέις Ρόσα, εξαιτίας των σφαλμάτων και των παραλείψεων στα μέτρα ασφαλείας που επέτρεψαν την εισβολή στις έδρες των τριών εξουσιών -της εκτελεστικής, της νομοθετικής και της δικαστικής- στην οποία προχώρησαν χθες οπαδοί του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου. Ακόμη, διέταξε οι καταυλισμοί έξω από στρατιωτικές βάσεις που έχουν στήσει οπαδοί του κ. Μπολσονάρου, απαιτώντας οι ένοπλες δυνάμεις να προχωρήσουν σε πραξικόπημα, να έχουν διαλυθεί εντός 24 ωρών, να απομακρυνθούν τα οδοφράγματα και να τερματιστούν οι καταλήψεις κτιρίων.

Ο δικαστής Μοράις έδωσε εντολή οι ιστότοποι κοινωνικής δικτύωσης Facebook, Twitter και Tik Tok να αναστείλουν μέχρι νεοτέρας τη λειτουργία των λογαριασμών χρηστών που διασπείρουν αντιδημοκρατική προπαγάνδα.

Η αστυνομία άδειασε το Κογκρέσο

Η αστυνομία άδειασε το βραζιλιάνικο Κογκρέσο, ώρες αφού καταλήφθηκε εξ εφόδου χθες Κυριακή από εκατοντάδες οπαδούς του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, διαπίστωσε μια δημοσιογράφος της τηλεοπτικής υπηρεσίας του Γαλλικού Πρακτορείου. Η κατάσταση έμοιαζε λιγότερο σαφής, αλλά πάντως πλέον ελεγχόμενη, στο προεδρικό μέγαρο Πλανάλτου όσο και στην έδρα του Ανώτατου Δικαστηρίου· ωστόσο, μεγάλος αριθμός μπολσοναριστών διαδηλωτών παρέμενε στα περίχωρα της περιοχής όπου εδρεύουν οι τρεις εξουσίες στη βραζιλιάνικη πρωτεύουσα Μπραζίλια.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου καταδικάζει «το πλιάτσικο και τις εισβολές σε δημόσια κτίρια»

Ο πρώην πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου έκρινε μέσω Twitter πως «το πλιάτσικο και οι εισβολές σε δημόσια κτίρια (…) αντίκεινται στον κανόνα» των «ειρηνικών διαδηλώσεων». Σε άλλη ανάρτησή του στο ίδιο νήμα, ο κ. Μπολσονάρου, που βρίσκεται στις ΗΠΑ, απέρριψε «τις κατηγορίες χωρίς απόδειξη» του κεντροαριστερού διαδόχου του Λούλα, που κατήγγειλε ότι ο «λόγος» του ακροδεξιού πρώην αρχηγού του κράτους «ενεθάρρυνε» τους «φασίστες βάνδαλους» να εισβάλουν.

🚨#BREAKING: Mounted Police Officers are being Beaten By Rioters In Brazil⁰⁰📌#Brasilia | #Brazil

⁰Watch new terrifying video is coming out as Mounted Police Officers Horse are being Beaten By Rioters In Brazil. As they continue to take over multiple Government Buildings pic.twitter.com/h3Tm8qPTlW — R A W S G L 🌎 B A L (@RawsGlobal) January 8, 2023

Τζο Μπάιντεν: «Επίθεση εναντίον της δημοκρατίας»

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν καταδίκασε χθες Κυριακή την «επίθεση εναντίον της δημοκρατίας» στη Βραζιλία, αναφερόμενος στην εισβολή οπαδών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου στο Κογκρέσο, το προεδρικό μέγαρο και το Ανώτατο Δικαστήριο στην Μπραζίλια, την πρωτεύουσα της χώρας της Λατινικής Αμερικής. Ο κ. Μπάιντεν είπε πως θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον κεντροαριστερό πρόεδρο Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος κέρδισε τον κ. Μπολσονάρου στις πιο αμφίρροπες εκλογές σε μια γενιά τον Οκτώβριο του 2022. «Καταδικάζω την επίθεση εναντίον της δημοκρατίας και της ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας στη Βραζιλία. Οι δημοκρατικοί θεσμοί της Βραζιλίας έχουν την απόλυτη υποστήριξή μας και η βούληση του βραζιλιάνικου λαού δεν πρέπει να υπονομευθεί», ανέφερε ο κ. Μπάιντεν μέσω Twitter.

🚨BREAKING: Supporters of Jair Bolsonaro have reportedly broken into the National Congress in Brazil pic.twitter.com/dFZL5mk7K0 — Benny Johnson (@bennyjohnson) January 8, 2023

Νωρίτερα, ο αμερικανός πρόεδρος χαρακτήρισε «εξωφρενική» την κατάσταση στην Μπραζίλια, που θυμίζει έντονα αυτήν πριν από δύο χρόνια, την 6η Ιανουαρίου 2021, όταν οπαδοί του Ντόναλντ Τραμπ έκαναν έφοδο στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο στην Ουάσιγκτον. Χιλιάδες υποστηρικτές του ακροδεξιού πρώην προέδρου με κίτρινα και πράσινα μπλουζάκια της εθνικής ποδοσφαίρου εισέβαλαν και προκάλεσαν μεγάλες ζημιές στις έδρες των τριών εξουσιών χθες, στην κορύφωση μηνών έντασης μετά τον δεύτερο γύρο των εκλογών της 30ής Οκτωβρίου. Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου, θαυμαστής του κ. Τραμπ που δεν έχει ως ακόμη και σήμερα παραδεχθεί την εκλογική ήττα του, πρόβαλε τον ψευδή ισχυρισμό πως το ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας στη Βραζιλία ευνοεί την απάτη, τονώνοντας το κίνημα οπαδών του που καλούν εδώ και μήνες να επέμβει ο στρατός για να ανατρέψει τον Λούλα.

«Η προστασία της δημοκρατίας και η λογοδοσία όσων ενεργούν κακόβουλα είναι απόλυτα απαραίτητη»

Ο Δημοκρατικός γερουσιαστής Μπομπ Μενέντεζ καταδίκασε με τη σειρά του «την εξωφρενική επίθεση εναντίον των κυβερνητικών κτιρίων που υποκίνησε η αδιάφορη για τις συνέπειες ασέβεια του δημαγωγού Μπολσονάρου για τις δημοκρατικές αρχές». Πρόσθεσε μέσω Twitter ότι «δύο χρόνια μετά την 6η Ιανουαρίου, η κληρονομιά του Τραμπ συνεχίζει να δηλητηριάζει το ημισφαίριό μας». «Η προστασία της δημοκρατίας και η λογοδοσία όσων ενεργούν κακόβουλα είναι απόλυτα απαραίτητη», πρόσθεσε ο πρόεδρος της επιτροπής διεθνών σχέσεων της Γερουσίας. Ο κ. Μπολσονάρου μετέβη στη Φλόριντα 48 ώρες πριν από το τέλος της θητείας του και ήταν ο μεγάλος απών της ορκωμοσίας του Λούλα.

#Brazil 🇧🇷 La police militaire est désormais déployée autour du Palais Planatol (siège officiel et lieu de travail du président).pic.twitter.com/3QIxGBWNjD — Cartes du Monde (@CartesDuMonde) January 8, 2023

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Χοακίν Κάστρο, μέλος της επιτροπής Διεθνών Υποθέσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων, δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ότι ο κ. Μπολσονάρου «χρησιμοποίησε την μέθοδο του Τραμπ για να εμπνεύσει εγχώριους τρομοκράτες να προσπαθήσουν να ανατρέψουν την κυβέρνηση» και πως πρόκειται για «επικίνδυνο άνθρωπο». Οι ΗΠΑ, πρόσθεσε ο κ. Κάστρο, «δεν θα έπρεπε να να προσφέρουν ασφαλές καταφύγιο σε αυτόν τον αυταρχικό που ενέπνευσε την εγχώρια τρομοκρατία στη Βραζιλία», αντίθετα θα όφειλαν «να τον στείλουν πίσω στην πατρίδα του».

Ο Καναδάς καταδικάζει τις επιθέσεις, υποστηρίζει τον πρόεδρο Λούλα

Η κυβέρνηση του Καναδά καταδίκασε «σθεναρά» την εισβολή στις έδρες των τριών εξουσιών στην Μπραζίλια οπαδών του ακροδεξιού πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου υπογραμμίζοντας την «υποστήριξή της» στον πρόεδρο Λούλα «και στους δημοκρατικούς θεσμούς της Βραζιλίας». «Ο σεβασμός της δημοκρατικής βούλησης του λαού είναι πρωταρχικός σε κάθε δημοκρατία – συμπεριλαμβανομένης της Βραζιλίας», τόνισε μέσω Twitter ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

«Επαναβεβαιώνουμε την υποστήριξή μας στον πρόεδρο Λούλα» και «καταδικάζουμε σθεναρά τη βίαιη συμπεριφορά» των μπολσοναριστών χθες Κυριακή, πρόσθεσε. Παράλληλα, μέσω του ίδιου ιστότοπου κοινωνικής δικτύωσης, το καναδικό υπουργείο Εξωτερικών κατήγγειλε τις «επιθέσεις που αποπειρώνται να υπονομεύσουν τη δημοκρατία» στη Βραζιλία. Ο Καναδάς «στέκεται στο πλευρό του βραζιλιάνικου λαού και της κυβέρνησης (του προέδρου) Λούλα. Οι δημοκρατικοί θεσμοί βρίσκονται στην καρδιά των κοινωνιών μας και πρέπει να προστατευθούν», πρόσθεσε το καναδικό ΥΠΕΞ.

"We will not give up on Brazil" Brazilian Spring protesters left the HQ towards the Ministries Esplanade where the National Congress is. pic.twitter.com/eo85A8j0uQ — The Rio Times (@TheRioTimes) January 8, 2023

ΥΠΕΞ της Ιταλίας: Κάθε πράξη βίας εναντίον των δημοκρατικών θεσμών πρέπει να καταδικάζεται

«Παρακολουθώ με ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Βραζιλία. Κάθε πράξη βίας κατά των δημοκρατικών θεσμών πρέπει να καταδικάζεται με μεγάλη αποφασιστικότητα», ανέφερε μέσω Twitter ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Αντόνιο Ταγιάνι και πρόσθεσε: «Τα εκλογικά αποτελέσματα πρέπει να τυγχάνουν πάντοτε σεβασμού».

Η Πορτογαλία καταδικάζει τις «πράξεις βίας» των μπολσοναριστών

Ο πορτογάλος πρόεδρος Μαρσέλου Χεμπέλου ντε Σόουζα καταδίκασε την εισβολή οπαδών του ακροδεξιού πρώην προέδρου της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρου στις έδρες των τριών εξουσιών στην Μπραζίλια. Ο αρχηγός του πορτογαλικού κράτους εξέφρασε την αλληλεγγύη στον νέο, «νόμιμο» Βραζιλιάνο πρόεδρο, τον Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, ο οποίος ορκίστηκε και ανέλαβε την εξουσία την 1η Ιανουαρίου μετά τη νίκη του στις εκλογές του Οκτωβρίου του 2022, μπροστά στις «πράξεις βίας» αυτές.