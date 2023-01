Πελάτης σκότωσε ληστή: Με πλαστικό όπλο απειλούσε τους πελάτες ο άνδρας που έπεσε νεκρός

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας του Χιούστον για τον εντοπισμό του μεσήλικα, ο οποίος τράβηξε όπλο, ενώ δειπνούσε σε ένα μεξικάνικο εστιατόριο και εκτέλεσε με 9 σφαίρες έναν ληστή, που είχε μπει στο κατάστημα και, υπό την απειλή όπλου, άρπαζε χρήματα από τους πελάτες. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας του καταστήματος στο νοτιοδυτικό Χιούστον, σημειώθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης. Περίπου 10 πελάτες ήταν στο εστιατόριο και έτρωγαν όταν ο μασκοφόρος ληστής μπήκε μέσα και τους σημάδεψε με όπλο ενώ άρχισε να τους παίρνει τα πορτοφόλια και τα κινητά τους τηλέφωνα, δήλωσε ο υπαστυνόμος της τοπικής αστυνομικής υπηρεσίας. Ο Πέδρο Λόπεζ, ιδιοκτήτης του εστιατορίου, τόνισε ότι ο ίδιος και οι υπάλληλοί του βρίσκονται ακόμα σε κατάσταση σοκ.

Στο βίντεο που εξασφάλισαν τα μέσα ενημέρωσης, διακρίνεται η στιγμή που αρκετοί πελάτες πέφτουν στο πάτωμα, λίγο μετά τις φωνές του ληστή, ο οποίος τους απειλούσε με κάτι που έμοιαζε με όπλο. Καθώς ο ληστής έφευγε από τον χώρο, ένας από τους πελάτες σηκώθηκε και τον πυροβόλησε τέσσερις φορές, δήλωσε η αστυνομία. Όταν ο ληστής έπεσε τραυματισμένος στο έδαφος, ο πελάτης τον πλησίασε και τον πυροβόλησε άλλες τέσσερις με πέντε φορές, για να τον αποτελειώσει. Στη συνέχεια, αφού επέστρεψε τα κλεμμένα χρήματα στους υπόλοιπους πελάτες, μπήκε σε ένα βανάκι και αποχώρησε. Σύμφωνα με τον υπαστυνόμο, ο ληστής κρατούσε αυτό που περιέγραψε ως πλαστικό πιστόλι ή ως αεροβόλο.

Terrible things happen while doing terrible things, especially while trying to rob an entire restaurant with people with a fake gun.

A customer in Houston TX at a taqueria restaurant shot and killed the would be robber after stealing everyone’s money and wallets. @fox26houston pic.twitter.com/oT6Mdil8TR

— Carl Ducena (@Carlducena) January 7, 2023