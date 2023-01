Blue Star Delos ρεμέτζο: Δείτε το εντυπωσιακό βίντεο

Ερχόμενο από Σαντορίνη, το πλοίο φτάνει στην Ίο. Μέσα σε μόλις τρία λεπτά πραγματοποιεί μια γρήγορη αριστερόστροφη μανούβρα και δένει με ακρίβεια στο λιμάνι του νησιού.

Blue Star Delos – Άφιξη και ρεμέτζο 3 λεπτών στην Ίο! (Arrival at the port of Ios)

Το βίντεο δείχνει πώς ο καπετάνιος του Blue Star Delos κατάφερε να δέσει στο λιμάνι στην Ίο, σε ελάχιστο χρόνο.

Πηγή: cyclades24