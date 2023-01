Κεφαλοκλείδωμα – Βουλή Αντιπροσώπων ΗΠΑ: Ντροπιαστικές σκηνές πριν την εκλογή Μακάρθι

Σκηνές που θύμιζαν τη δημοφιλή τηλεοπτική σειρά House of Cards με τον Κέβιν Σπέισι εκτυλίχθηκαν σε ζωντανή μετάδοωση στη Βουλή των Αντιπροσώπων μέχρι να εκλεγεί ο νέος πια πρόεδρος Κέβιν Μακάρθι. Δεδομένου ότι δεν ισχύουν οι κανόνες λειτουργίας του σώματος καθώς ακόμα δεν είχε υπάρξει εκλογή νέου προέδρου μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ, εκατομμύρια Αμερικανοί είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν σε real time και με ανοιχτά μικρόφωνα τις συναλλαγές που έγιναν προκειμένου ο εκλεκτός των Ρεπουμπλικανών να βρεθεί στη θέση της Νάνσι Πελόζι.

Αυτό που, ωστόσο, δεν περίμεναν ποτέ να δουν ήταν το κεφαλοκλείδωμα που χρειάστηκε να γίνει στον Ρεπουμπλικανό βουλευτή από την Αλαμπάμα, Μάικ Ρότζερς, προκειμένου να μην «βουτήξει από τον γιακά» τον συνάδελφό του από την Φλόριντα, Ματ Γκετζ, επειδή εκτίμησε ότι κάνει παζάρι σε βάρος του προκειμένου να επιτρέψει την εκλογή Μακάρθι.

Σημειώνεται ότι ο Γκετζ ήταν το ισχυρότερο όνομα στην ομάδα των τραμπικών βουλευτών που μέχρι την τελευταία στιγμή έβαζαν βέτο με τις ψήφους τους στην εκλογή του Μακάρθι πριν την μεγάλη συναλλαγή που οδήγησε στην άρση του αδιεξόδου. Ο ίδιος, μάλιστα, δεν ψήφισε ποτέ τον εκλεκτό του κόμματος αλλά του επέτρεψε να εκλεγεί επιλέγοντας να ψηφίσει «παρών» και στην 14η ψηφοφορία – στην οποία ο Μακάρθι δεν εξελέγη μόλις για μια ψήφο – και στην 15η ψηφοφορία όπου είχαμε τελικά «λευκό καπνό» για τον διάδοχο της Πελόζι.

Αν δεν ήταν, μάλιστα, η λαβή του βουλευτή Ρίτσαρντ Χάντσον από τη Βόρεια Καρολίνα, πολλοί εκτιμούν ότι ο Ρότζερς θα είχε γρονθοκοπήσει τον Γκετζ.

Σύμφωνα με το Fox News η σπίθα που έβαλε τη φωτιά φαίνεται ότι ήταν η λέξη «επιτροπή» που φέρεται να είπε ο Γκετζ στον Μακάρθι στον διάλογο που είχαν πριν την «έκρηξη» του Ρότζερς. Κι αυτό γιατί Ρότζερς και Γκετζ είναι μέλη της Armed Services Committee με τον πρώτο στη θέση του προέδρου και τον δεύτερο σε αυτήν του μέλους.

Ο Ρότζερς φέρεται, μάλιστα, να είπε προς τον Γκετζ «δεν θα το ξεχάσω ποτέ αυτό» όταν τον απομάκρυναν από κοντά του προκειμένου η κατάσταση να μην κλιμακωθεί ακόμα περισσότερο.

Σε μια κίνηση, πάντως, να διασκεδάσει τις εντυπώσεις ο Ρότζερς έγραψε στο Twitter ότι «είμαι χαρούμενος που είδα τον επικεφαλής της πλειοψηφίας να εκλέγεται στη θέση του προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων. Τώρα είναι ώρα τα μέλη της Βουλής να κάνουν αυτό για το οποίο τους έστειλαν οι πολίτες να κάνουν»

I am excited to see @GOPLeader elected Speaker of the House. Now it is time for the House to do the work the American people sent us here to do.

— Mike Rogers (@RepMikeRogersAL) January 7, 2023