Ολυμπιακός: Συντριβή της Αρμάνι και κορυφή στην Euroleague

Ο Ολυμπιακός έπαιξε μπάσκετ υψηλού επιπέδου και συνέτριψε μετά τον Παναθηναϊκό και την Αρμάνι η οποία προερχόταν από τρεις διαδοχικές νίκες.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα με εξαίρεση τη δεύτερη περίοδο έπαιξε ασύλληπτο μπάσκετ σε άμυνα κι επίθεση, επικράτησε με 82-66 και έπιασε την κορυφή της κατάταξης στην Euroleague στο τέλος του πρώτου γύρου σκορπώντας ντελίριο ενθουσιασμού στους οπαδούς του που γέμισαν το ΣΕΦ.

Ok Shaq!@ShaqInTheBox adds another spectacular dunk to his collection!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/hMfF1n4iwT

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 6, 2023